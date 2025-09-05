신안코스메틱 스킨케어 브랜드 ‘션리’, 올리브영 온라인몰 공식 입점

AD

㈜신안코스메틱의 스킨케어 브랜드 션리(Shionle)가 국내 최대 H&B 스토어인 올리브영 온라인몰에 공식 입점했다고 5일 밝혔다.

션리는 ㈜신안코스메틱의 대표 브랜드로, 이번에 입점한 다시마 라인은 완도산 청정 다시마 잎과 줄기즙을 핵심 원료로 사용해 민감하고 건조한 피부를 위한 수분공급 및 진정 케어에 초점을 맞췄다. 특히 저온 진공 추출법 Eco-LTVE™ 공법을 적용해 유효 성분의 손상을 최소화하면서도 친환경적인 생산을 가능하게 해, 션리가 지향하는 '지속 가능한 뷰티'를 지향하는 브랜드 철학을 뒷받침하며, 소비자에게 신뢰를 주는 요소로 작용한다.

핵심 원료인 다시마에는 미네랄과 비타민C·E가 풍부해 피부에 생기를 더해주며, 점액질 성분이 수분 증발을 막아 오랜 시간 촉촉함을 유지해준다. 민감한 피부에도 부담 없이 사용할 수 있도록 자극을 줄인 순한 성분으로 설계되었으며, 피부 장벽 강화에도 도움을 준다. 다시 말해 피부 진정과 보습 강화, 피부 장벽 보호, 항산화 효과까지 한 번에 제공하는 프리미엄 스킨케어 라인이다.

해당 라인은 토너, 세럼, 크림, 패드, 클렌징폼, 마스크팩 등 총 6종으로 구성돼 있으며, 이번 올리브영 입점을 통해 △다시마 앰플 클렌징폼 △다시마 그리너리 세럼 △다시마 글레이즈드 크림 3종이 우선 선보여진다. 브랜드는 향후 입점 품목을 지속적으로 확대하고, 온라인몰에 이어 오프라인 매장 입점도 순차적으로 추진해 더 많은 소비자와의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.

한편, 션리는 국내뿐 아니라 일본 내에서의 확장을 위해 활발한 마케팅과 광고 활동을 전개하고 있다. 일본의 젊은 층에 많은 팬을 보유한 메가 인플루언서 강태리를 모델로 기용해 일본 시장에서의 브랜드 인지도 확산에 크게 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

이번에 국내와 일본 모델로 발탁된 강태리는 일본 온라인 패션·뷰티 커뮤니티에 '단발 여신'이라는 별칭으로 불리고 있으며 현재는 비주얼 아이콘으로 자리 잡고 뷰티 유튜버와 인플루언서로 활동 중이다. 인스타 팔로워는 약 170만명으로, 2030세대를 중심으로 높은 영향력을 보유하고 있으며 일본 여성 팔로워도 많은 비중을 차지하고 있다. 특히 스타일링·메이크업·패션 관련 SNS 콘텐츠가 일본 내에서 높은 호응을 얻고 있다.

션리는 현재 일본 LOFT(로프트) 158개 매장과 돈키호테 15개 매장 등 일본 내 전국 각지에서 판매를 하고 있으며, 일본 내 500개 매장에 진입을 목표로 하여, 오프라인 유통망을 확장할 계획이다. 또한 일본 시장의 소비자 니즈에 맞춘 새로운 제품 라인업을 지속적으로 개발하여 출시할 예정이다.

신안코스메틱은 션리를 통해 K-뷰티의 글로벌 진출에도 박차를 가하고 있다.

일본뿐만 아니라 중국(타오바오, 틱톡, 콰이소, 하이난 면세점), 인도네시아(틱톡, 쇼피, SHIONLE인도네시아 공식 사이트), 러시아(빠트로슈가, 샴베리), 인도, 폴란드, 대만에서 해외 채널을 운영하고 있으며 지난 5월, 서울 코엑스에서 열린 코스모뷰티 서울 2025에 참가해 미국·프랑스·캐나다·베트남·UAE 등 글로벌 바이어들과 수출 상담을 통해 해외 유통 확대를 모색했다.

국내 소비자 반응도 뜨겁다. 대표 제품인 '션리 다시마 앰플 클렌징폼'은 미세 버블과 다시마즙 성분으로 과잉 피지와 노폐물을 부드럽게 제거하면서도 세안 후 촉촉한 마무리감을 제공해, 2025년 상반기 화해 클렌징폼 모공 부문 1위를 기록하는 등 소비자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 화해는 사용자 리뷰와 성분 데이터를 기반으로 제품을 평가하는 국내 최대 뷰티 앱으로, 이번 수상은 제품력과 소비자 만족도를 동시에 입증한 결과로 풀이된다.

션리 다시마 앰플 클렌징폼의 주요 특징으로는 최근 뷰티 업계에서 주목받는 세안 트랜드인 팩투폼(Pack-to-foam) 스타일로, 도포 시에는 진득한 앰플 제형으로 얼굴에 펴 바르면 피부에 팩처럼 밀착되고 이후 물을 묻히면 풍성한 거품으로 변환되는 팩(Pack) → 폼(Foam) 두가지 기능을 하나로 합친 제형이다.

다시마 앰플 클렌징폼은 특히 민감성 피부나 건조함이 고민인 피부에 적합하며, 세정력과 보습력을 동시에 원하는 사용자에게 추천된다.





AD

㈜신안코스메틱 박서연 대표는 "올리브영 입점을 통해 더 많은 고객과 만날 수 있게 되어 기쁘다"며, "건조하고 민감한 피부를 가진 소비자들도 안심하고 사용할 수 있는 저자극·고보습 포뮬러를 개발했다"고 전했다. 이어 그는 "전 연령층이 피부 타입에 구애받지 않고 누구나 건강한 스킨케어 루틴을 실현할 수 있도록, 션리만의 차별화된 원료와 철학을 담았다. 특히 자연의 힘을 담은 완도산 다시마를 통해 피부 본연의 건강을 되찾을 수 있을 것"이라고 덧붙였다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>