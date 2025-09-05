사학연금, '2025년도 경영평가 Kick-Off 워크숍' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 성과 점검 및 올해 경영평가 대비

사립학교교직원연금공단(사학연금)은 지난달 26일과 이번 달 4일 본부(연금사업본부 및 경영관리본부)별 '2025년도 경영평가 Kick-Off 워크숍'을 개최했다고 5일 밝혔다.

국립 나주국립숲체원에서 진행된 사학연금 '2025년도 경영평가 Kick-Off 워크숍'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사학연금

이번 워크숍은 2024년도 경영평가 결과에 대한 환류와 2025년도 경영평가 대응을 위한 현재 수준 점검 및 성과 창출 방안의 모색을 위해 국립 나주국립숲체원에서 진행됐다. 사학연금 경영진과 지표별 담당자 및 관리자 등 총 80여 명이 참석해 평가 지표별 대응 방안을 논의했다.

송하중 사학연금 이사장은 "2년 연속 경영평가 A등급이라는 성과를 얻었으나, 이에 안주하지 않고 고객은 물론 국민이 체감할 수 있는 성과를 내 평가에 대응할 수 있도록 노력해 달라"며 "앞으로도 책임 있는 연금기금 운용과 교직원 복지 증진을 통해 지속가능한 경영성과 창출에 최선을 다할 것"이라고 전했다.





교육부 기타공공기관 경영평가는 공공기관의 자율·책임경영 체계 확립을 위해 매년 경영 노력과 성과를 공정하고 객관적으로 평가하는 제도이다. 주요사업·경영관리 2가지 범주와 가점 항목인 공공기관 혁신계획 실행 노력 성과를 종합적으로 심사한다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

