KoAct 바이오헬스케어액티브, 순자산 2천억 돌파

삼성액티브자산운용은 국내 최초 바이오 액티브 ETF인 'KoAct 바이오헬스케어액티브'가 순자산 2000억원을 돌파해 2020억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

삼성액티브자산운용이 독자 ETF 브랜드 'KoAct'로서 처음으로 선보인 상품으로 2023년 8월 상장한 이후 꾸준하게 성장했다. 차별화된 액티브 운용을 통한 수익률 성과 또한 돋보인다. 최근 1개월 수익률 10.2%를 기록했다. 국내 바이오·헬스케어 섹터 ETF 가운데 수익률 1위를 기록했다.

KoAct 바이오헬스케어액티브는 바이오헬스케어 섹터에 투자하는 국내 최초 액티브 ETF다. 고령화 시대를 맞아 인공지능(AI) 기술 융합을 통해 고성장이 기대되는 바이오헬스케어 기업에 투자한다. 재무지표와 산업 데이터 분석을 바탕으로 애널리스트 리서치와 기업 탐방을 통해 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴한다. 변동성이 큰 바이오 종목군에서 철저한 리스크 관리 체계를 적용해 안정성을 확보했다. 또한 단기 모멘텀과 장기 성장성을 동시에 반영하여 지속 가능한 성과를 추구한다.

주요 종목으로 ▲에이비엘바이오(12.5%) ▲알테오젠(10.2%), ▲리가켐바이오(9.4%), ▲삼성바이오로직스(6.7%), ▲SK바이오팜(6.5%) ▲셀트리온(4.77%), ▲에스티팜(4.5%) 등이 있다.

전 세계적으로 고령화 심화, 헬스케어 지출 확대, AI 기반 신약개발 가속화가 맞물리며 헬스케어 부문은 구조적 성장의 핵심 산업으로 부상하고 있다. 미국은 항암제·비만 치료제 등 글로벌 신약 파이프라인을 활발하게 개발하고 있다. 유전자 치료제와 mRNA기반 치료제도 상용화 단계에 진입하고 있다.

앞으로 글로벌 제약사의 대규모 임상 결과 발표, AI와 바이오의 융합기술 발전, 유전자치료제 및 신형 백신 개발 등은 헬스케어 산업의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상된다. 삼성액티브자산운용은 이러한 시장 변화를 선제적으로 포착해 ETF 운용에 반영하고 향후 KoAct 시리즈를 중심으로 차별화된 액티브 ETF 라인업을 지속해서 확장해 나갈 계획이다.





심주현 삼성액티브자산운용 매니저는 "KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF는 글로벌 헬스케어 산업의 구조적 성장성을 반영해 투자자분들께 차별화된 성과를 제공하고 있는 상품"이라고 소개했다. 이어 "앞으로도 철저한 리서치와 체계적인 리스크 관리를 통해 장기적으로 신뢰받는 상품으로 자리매김할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

