푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

北 김정은, 中 전승절 행사서 명품 착용

김여정도 프랑스 명품가방 들고 등장

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 행사에 스위스 명품 시계를 착용한 채 등장한 모습이 포착됐다.

김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 베이징에서 회동하고 있다. 크렘린궁 홈페이지

AD

4일(현지시간) 미국 북한 전문매체 NK뉴스가 러시아 대통령실(크렘린궁)이 공개한 사진을 분석한 결과 김 위원장이 전날 중국 베이징에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 포옹했을 때 착용한 시계는 스위스의 명품 시계 브랜드 'IWC샤프하우젠'의 '포르토피노오토매틱'으로 추정된다. IWC 공식 홈페이지에서 시계는 1만4100달러(1966만원)에 판매되고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 착용한 시계. 크렘림궁 홈페이지

어린 시절 스위스 유학 경험이 있는 김 위원장은 스위스 시계에 대한 애착이 깊은 것으로 알려졌다. 김 위원장은 2023년 9월 러시아를 방문 당시에도 이 시계를 착용했다.

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장이 3일 김 위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 별도 회담을 위해 푸틴 대통령의 전용 리무진 '아우루스'에 탑승할 때 차량에 함께 타고 있다. 김여정이 든 가방은 프랑스 명품 브랜드 '크리스찬 디올' 제품으로 추정된다. 크렘린궁 영상

2023년 김여정 북한 노동장 부부장이 러시아 방문 당시 들었던 크리스찬 디올의 가방. 연합뉴스

이날 김여정 노동당 부부장은 프랑스 명품 브랜드 크리스찬 디올의 검은색 레이디디올 핸드백을 들었다. 이 가방의 가격은 7500달러(1046만원)가 넘는 것으로 알려졌다. 김 부부장은 2023년 김 위원장과 러시아를 방문했을 때도 이 가방을 들었다.

명품과 같은 사치품은 2006년 유엔 안전보장이사회(안보리)의 결의에 따라 북한 반입이 금지돼있다. 하지만 북한 지도층들은 이같은 제재가 무색하다는 듯 공식 석상에서 명품을 착용한 모습을 노출하고 있다.

2023년 3월 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 ICBM(대륙간탄도미사일) 발사 참관 당시 프랑스 명품 브랜드 '크리스찬 디올'의 외투를 착용했다. 연합뉴스

김 위원장은 지난해 8월 수해 현장 방문 당시 출시된 지 4개월이 채 되지 않은 독일 메르세데스-벤츠의 최고급 신형 스포츠유틸리티차량(SUV)을 한 편에 세워놓고 연설했고, 같은 해 김 부부장 또한 중국 고위 인사들과 만났을 때 이탈리아 명품 브랜드 불가리의 가방을 들었다.





AD

김 위원장의 딸인 김주애도 호화스러운 패션으로 주목받았다. 김주애는 2023년 디올의 재킷을 착용하고 북한 언론에 등장하는가 하면 이탈리아 명품 브랜드 구찌의 선글라스를 착용한 장면이 포착되기도 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>