푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

北 김정은, 中 전승절 행사서 명품 착용
김여정도 프랑스 명품가방 들고 등장
김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 행사에 스위스 명품 시계를 착용한 채 등장한 모습이 포착됐다.
4일(현지시간) 미국 북한 전문매체 NK뉴스가 러시아 대통령실(크렘린궁)이 공개한 사진을 분석한 결과 김 위원장이 전날 중국 베이징에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 포옹했을 때 착용한 시계는 스위스의 명품 시계 브랜드 'IWC샤프하우젠'의 '포르토피노오토매틱'으로 추정된다. IWC 공식 홈페이지에서 시계는 1만4100달러(1966만원)에 판매되고 있다.
어린 시절 스위스 유학 경험이 있는 김 위원장은 스위스 시계에 대한 애착이 깊은 것으로 알려졌다. 김 위원장은 2023년 9월 러시아를 방문 당시에도 이 시계를 착용했다.
이날 김여정 노동당 부부장은 프랑스 명품 브랜드 크리스찬 디올의 검은색 레이디디올 핸드백을 들었다. 이 가방의 가격은 7500달러(1046만원)가 넘는 것으로 알려졌다. 김 부부장은 2023년 김 위원장과 러시아를 방문했을 때도 이 가방을 들었다.
명품과 같은 사치품은 2006년 유엔 안전보장이사회(안보리)의 결의에 따라 북한 반입이 금지돼있다. 하지만 북한 지도층들은 이같은 제재가 무색하다는 듯 공식 석상에서 명품을 착용한 모습을 노출하고 있다.
김 위원장은 지난해 8월 수해 현장 방문 당시 출시된 지 4개월이 채 되지 않은 독일 메르세데스-벤츠의 최고급 신형 스포츠유틸리티차량(SUV)을 한 편에 세워놓고 연설했고, 같은 해 김 부부장 또한 중국 고위 인사들과 만났을 때 이탈리아 명품 브랜드 불가리의 가방을 들었다.
김 위원장의 딸인 김주애도 호화스러운 패션으로 주목받았다. 김주애는 2023년 디올의 재킷을 착용하고 북한 언론에 등장하는가 하면 이탈리아 명품 브랜드 구찌의 선글라스를 착용한 장면이 포착되기도 했다.
윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
