김병수 시장 "부래도, 애기봉-대명항 잇는 북부권 핵심관광거점 육성"

김포시, 부래도 관광자원화사업 본격화…K-관광메카로

부래도 관광자원화사업 공사 본격 착공…2027년 준공 목표

출렁다리·둘레길·생태체험 프로그램으로 '서해의 힐링섬' 재탄생



경기 김포시가 애기봉과 대명항 등 북부권 관광 활성화에 박차를 가하고 있는 가운데 대곶면 신안리 염하강에 위치한 무인도인 부래도 일대의 관광지 개발에 본격적으로 나선다.

부래도 관광자원화사업 조감도. 김포시 제공

이미 세계적 명소로 자리매김한 애기봉에 특별한 콘텐츠가 있는 대명항, '서해의 힐링섬'으로 자리잡을 부래도까지 연계되면 대한민국의 새로운 관광 메카로 급부상할 것이라는 전망이다.

시는 지난 3일 부래도 관광자원화사업 공사를 본격적으로 착공했다고 밝혔다. 부래도는 군사적·지리적 특수성으로 수십 년간 일반인 출입이 제한돼 왔으나, 이번 사업을 통해 자연과 문화를 동시에 즐길 수 있는 생태·관광 거점 공간으로 탈바꿈하게 된다.

이번 사업에는 총 101억원(도비 40억원, 시비 61억원)이 투입되며, 2027년 6월 준공을 목표로 한다. 이번 사업의 주요 내용은 △1만7217㎡ 규모의 부래도 일원에 진입광장과 본섬 둘레길 조성 △폭 1.5m, 길이 200m 출렁다리 건설 △쉼터와 경관 조성 등이다.

준공 후 방문객들은 부래도를 도보로 탐방하며 서해의 일몰과 수려한 자연경관을 만끽할 수 있게 된다. 김포시는 인위적 개발을 최소화하고 자연환경을 보존하면서도, 시민과 관광객이 휴식·생태체험·교육을 누릴 수 있는 공간으로 부래도를 조성한다는 계획이다.

부래도는 완공 후 단순한 관광지가 아닌 '체류형 복합문화섬'으로 운영된다. 자연 속 음악회·문화공연·이색적인 '멍때리기 대회' 등 이벤트형 관광, 대명항·함상공원·평화누리길과의 순환형 관광코스, 숲속 독서, 철새·습지 탐방 등 생태프로그램 운영, 야간경관조명과 출입 간소화 시스템을 통한 야간 관광 활성화 등 다양한 콘텐츠가 추진될 예정이다.

한편, 시는 2026년까지 부래도 운영계획을 구체화하고 군부대와 협의를 마무리할 예정이다. 2027년 6월 준공 및 시범 운영을 거쳐, 2028년 이후에는 김포 서부권 대표 생태·문화 복합관광지로 브랜드 가치를 높여간다는 구상이다.





김병수 시장은 "애기봉이 세계인의 관심을 모으는 것처럼 부래도는 또 하나의 김포 관광의 상징이 될 것"이라며 "애기봉, 대명항에 이어 부래도까지 갖춘 김포는 수려한 경관과 특별한 콘텐츠로 대한민국 대표 관광도시로 자리매김할 것이다. 시는 김포의 자원을 외부에 널리 알리는 한편 경쟁력 있는 관광자원을 촘촘히 구축하는데 적극 나설 것"이라고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

