포천시, 특수상황지역 개발사업 공모 선정…국비 102억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 행정안전부가 주관하는 '2025년 특수상황지역 개발사업' 공모에 최종 선정돼 국비 102억원을 확보했다고 4일 밝혔다.

이동 체육공원 조성사업 조성 계획도. 포천시 제공

AD

이번 공모사업은 지리적 여건 등으로 발전에서 소외된 지역의 주민 복리 증진과 균형발전을 목적으로 추진된다. 포천시는 '관광 및 생활체육 기반 시설 확충'을 주제로 응모해 '한여울 짚라이더 체험관광시설 조성사업'과 '포천 이동 체육공원 조성사업'이 최종 선정됐다.

'한여울 짚라이더 체험관광시설 조성사업'은 2027년까지 '한탄강 와이(Y)형 출렁다리'와 연계한 체험형 관광시설을 조성하는 사업으로 관광객에게 다양한 체험 기회를 제공해 체류시간을 늘리고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

'포천 이동 체육공원 조성사업'은 이동면 장암리에 파크골프장을 포함한 체육공원을 조성하는 사업으로 2027년 완공을 목표로 하고 있다. 주민들의 체육·여가 활동 기회를 넓히고 외부 이용객 유입을 촉진해 지역경제에 활력을 불어넣을 전망이다.

짚라이더 조성계획도. 포천시 제공

백영현 포천시장은 "이번 공모 선정은 포천시가 지속 가능한 도시로 발전하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전을 위해 국·도비 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

이번 공모 선정은 교육·주택 분야 국비 확보에 이어 이룬 성과로, 포천시의 재정확보 노력과 지역발전 전략이 결실을 맺고 있음을 보여주고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>