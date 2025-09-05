'특별한 생태 체험의 장'…양주시, '두리 인섹트 애니멀 페어' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시(시장 강수현)는 오는 13일부터 14일까지 지역 내 양주곤충박물관 2층에서 '두리랜드'와 '양주곤충박물관'이 공동 주최하는 '두리 인섹트 애니멀 페어 2025'가 개최된다고 4일 밝혔다.

'두리 인섹트 애니멀 페어 2025' 포스터. 양주시 제공

이번 박람회는 지역 관광 활성화와 가족 단위 생태 체험 기회 제공을 위해 열리는 행사로 곤충과 다양한 동물을 비롯한 생명체를 가까이에서 배우고 교감할 수 있는 교육적 체험형 프로그램 형식으로 진행된다.

특히, 미래 세대인 어린이들이 자연의 소중함과 생명의 가치를 체감할 수 있는 뜻깊은 자리로 마련되며 눈길을 끌고 있다.

주요 프로그램은 ▲실물 곤충·소동물·파충류·양서류·절지류를 관람할 수 있는 생명체 이해 프로그램, ▲어린이 중심 교감 체험존, ▲사육용품 및 굿즈 마켓 등으로 구성된다.

또한, 전문 브리더와 브랜드가 참가해 올바른 사육 정보 제공과 상담을 진행하며 관련 용품 구매 기회도 마련된다.

이를 통해 곤충 ·파충류 문화에 관심 있는 마니아층은 물론 초보 사육자와 가족 단위 방문객 모두에게 흥미로운 경험이 될 것으로 전망된다.

행사장은 ▲생태 교육 공간인 동물관, ▲250여 종 이상의 곤충 표본과 살아 있는 곤충을 만날 수 있는 곤충관, ▲브랜드와 관련 산업을 연계한 브랜드 행사장 등으로 꾸며진다.

시는 이날 박람회가 곤충·동물 생태 문화의 대중화와 함께 지역 문화·관광 자원 발굴, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





양주시 관계자는 "아이들이 자연과 가장 가까운 순간을 경험하며 생명의 소중함을 배울 수 있는 특별한 시간이 될 것이다"며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





