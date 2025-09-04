전 여친 폭행해 사망케 한 20대, 징역 12년 확정 … 대법원, 상고 기각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대법원이 전 여자친구를 폭행해 숨지게 한 혐의로 기소돼 1심과 2심에서 모두 징역 12년을 선고받은 20대 남성의 항고를 기각했다.

대법원 제2부(주심 박영재 대법관)은 4일 상해치사, 과잉접근행동(스토킹), 주거침입 등의 혐의로 기소된 20대 A 씨의 상고를 기각하고 원심과 같은 징역 12년을 확정했다고 밝혔다.

이른바 '거제 교제폭력 사망 사건' 피고인인 A 씨는 지난해 4월 1일 전 여자친구인 20대 B 씨의 자취방에 침입해 자고 있던 B 씨의 몸에 올라타 머리와 얼굴 등을 때리고 목을 조르는 등 마구 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.

A 씨의 폭행으로 B 씨는 외상성 경막하출혈 등 전치 6주의 중상을 입고 병원에서 치료받던 중 패혈증으로 인한 다발성 장기부전으로 10일 만에 세상을 떠났다.

A 씨는 앞서 2022년 4월께 고등학교 동창인 B 씨와 교제를 시작한 이후 여러 차례 B 씨의 뺨을 때리는 등 폭력을 일삼은 것으로 파악됐다.

사건 직전 B 씨와 헤어진 후에도 14차례에 걸쳐 B 씨에게 전화를 걸었고 B 씨가 통화에 응하지 않자 주거지를 찾아가기도 한 것으로 드러났다.

1심 재판부는 "A 씨는 잠을 자고 막 깨어난 피해자 목을 누르거나 주먹으로 때리는 등의 수법으로 상해를 가했고, 결국 피해자를 사망에 이르게 했다"라며 A 씨에 대해 징역 12년을 선고하고 스토킹 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다.

항소심 재판부도 "피고인은 자신의 죄책을 온전히 인정하지 않고 유족 피해를 회복하거나 고통을 치유하기 위한 적극적인 노력을 하지 않았으며 진정으로 뉘우친 건지도 의문스럽다"라며 같은 형량을 선고했다.

그간 검찰은 1심과 2심 모두 징역 20년을 구형했고 A 씨 측은 B 씨를 치료한 병원 측의 과실 가능성과 B 씨의 사망 예견 불가능을 주장하며 혐의를 부인하며 항소를 거듭했다.

유족 측이 국민청원, 법원 앞 1인 시위, 기자회견 등으로 여러 차례 요구해 온 살인죄 적용은 끝내 이뤄지지 않았다.

지난 5월 21일 '거제 교제폭력 사망' 사건 항소심 선고 후 경남지역 여성단체들이 선고 결과를 규탄하며 교제폭력처벌법 입법을 촉구하고 있다. 이세령 기자

이날 대법원 선고 후 경남여성회 등 경남지역 여성단체는 성명을 내고 "앞길이 창창한 여성의 미래를 앗아가고 유족들의 마음과 가정을 찢어놓은 대가가 고작 12년"이라며 "살인이 아닌 상해치사로 다뤄져 가해자는 저지른 죄에 비해 터무니없이 낮은 형을 선고받았다"고 지적했다.

그러면서도 "사법부가 교제폭력과 교제 살인에 대한 심각성을 이제라도 면밀하게 다루고 있다는 점에서 특기할 만하다"라고 밝혔다.





이어 "국가는 제2의 피해자가 생기지 않게 교제폭력처벌법을 조속히 입법하라"고 촉구했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

