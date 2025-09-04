넷마블 '킹 오브 파이터 AFK' 글로벌 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG

넷마블은 신작 '킹 오브 파이터 AFK'를 전 세계(중국 및 일부 국가 제외)에 정식 출시했다고 4일 밝혔다.

넷마블 '킹 오브 파이터 AFK'. 넷마블 제공

'킹 오브 파이터 AFK'는 글로벌 인기 격투 게임 SNK의 대표 지식재산권(IP) '더 킹 오브 파이터즈'(KOF)를 기반으로 넷마블네오가 개발한 작품이다. 방치형(AFK) 모바일 역할수행게임(RPG)으로, 복고 감성의 2D 도트 그래픽과 고퀄리티 일러스트로 원작 팬들의 향수를 자극한다. 시리즈별 인기 파이터를 수집·육성하는 재미가 몰입감을 더한다.

구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며, 게임을 플레이하는 것만으로 '3000회 소환', '21만 루비, '레전드 등급 파이터 1종'을 받을 수 있다. 이번 출시 버전에서는 총 114종의 파이터가 등장하며, 덱에 편성 가능한 다양한 종류의 '펫'도 만나볼 수 있다.





넷마블은 출시를 기념해 오는 7일 특별 출석부 이벤트를 통해 첫째 날 10만 루비, 넷째 날 20만 루비, 마지막 날 레전드 파이터 소환권을 제공한다. 오는 17일까지 진행되는 1차 픽업 이벤트에서는 KOF '99 스타일의 '쿠사나기 쿄'가 출현한다. 이와 함께 '격노' 시너지를 보유한 파이터들의 픽업 이벤트도 동시 진행된다. 이 외에 펫과 서포터즈를 만날 수 있는 다양한 오픈 기념 이벤트도 순차적으로 공개할 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

