나경원 '초선 발언' 여진…법사위서 추미애 위원장과 또 충돌(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

범여권, 나 의원 징계안 제출

막말 막는 '나경원 방지법'도

"5선씩이나 돼서는 왜 주제에 벗어난 발언을 합니까." (추미애 국회 법제사법위원장)

"왜 1번 반장을 뽑는데 2반 학생들이 간섭하나."(나경원 국민의힘 의원)

국회 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 간사 선임 건을 두고 여야가 또다시 충돌했다.

4일 국회 법제사법위원회에서 열린 검찰개혁 공청회에서 나경원 국민의힘 의원 등이 의사 진행과 관련해 여당 의원들과 언쟁하고 있다. 김현민 기자

AD

4일 정치권에 따르면 국민의힘 법사위원들은이날 열린 법사위 전체회의에서 추미애 위원장을 향해 간사 선임 안건부터 상정해달라고 요구했다. 추 위원장은 공청회부터 진행하겠다고 맞섰다.

국민의힘에서 나 의원을 간사로 선임해달라고 재차 요구하자, 추 위원장은 "나 의원의 '초선은 가만히 앉아 있어, 아무것도 모르면서' 발언은 국회의 품격과 동료의 명예를 훼손한 사안"이라며 "이에 대해 나 의원이 사과부터 해야 한다"고 맞받았다.

이후 나 의원은 특검의 국민의힘 압수수색 대응 때문에 상임위 자리를 비웠고, 민주당 측에서 "꽁무니 빼는 게 습관"이라는 비난이 나왔다. 추 위원장은 "간사가 회의장을 나가버리면 어떻게 하나"라고 했고, 간사 선임은 결국 이뤄지지 못했다.

회의장으로 돌아온 나 의원이 '검찰개혁 공청회' 질의 도중 또다시 간사 선임 건을 꺼내며 "위원장의 국회법과 그 정신을 무시하는 위원회 운영을 보며 '의회 독재'라고 생각했다"고 비난하자, 추 위원장은 "의제에 벗어난 발언은 신상 발언 시간에 하라. 5선씩이나 되시면서 신상 발언과 공청회 주제가 벗어난 것을 구분도 못 하는가"라고 지적했다. 이에 나 의원은 "5선씩이나가 뭐냐"며 "그 발언을 취소하라"고 반발하기도 했다.

이날 발발한 이른바 '추-나 대전'에는 여야 의원들도 동참했다. 더불어민주당과 조국혁신당 의원들은 나 의원의 '초선 발언'에 대해 사과하라고 꾸준히 요구했다. 민주당과 혁신당 의원들은 노트북에 '초선 모독 내란 세력, 법사위원 자격 없다'는 문구를, 국민의힘 의원들은 '야당 간사 박탈, 발언권 박탈'이라는 문구를 붙이고 회의에 참석하기도 했다.

앞서 나 의원은 지난 2일 법사위 전체회의에서 초선 의원을 향해 "초선은 가만히 있으라. 아무것도 모르면서"라고 발언해 논란을 일으켰다.





AD

더불어민주당, 조국혁신당, 진보당은 나 의원의 '초선 발언'에 대해 품위유지 의무를 위반했다며 이날 징계요구안을 국회에 제출했다. 최혁진 무소속 의원은 같은 날 국회 회의 중 막말?욕설?고의적 고성?회의장 점거 시 과태료를 부과하는 내용의 '나경원 방지법'(국회법 일부개정법률안)을 대표 발의하기도 했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>