"7만원 방이 37만원으로…최악 여행" 속초 갔다가 펑펑 운 日 여성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초 여행 온 일본인 유튜버 눈물 쏟은 사연

"7만원 방 예약 취소되더니 37만원으로…"

지난해 강원 속초로 여행을 간 일본인 여성이 예약한 호텔 측에서 일방적인 예약 취소 안내를 받았다고 주장했다. 유튜브 캡처

AD

강원 속초를 찾은 한 일본인 관광객이 예약한 호텔로부터 당일 일방적으로 예약을 취소당해 눈물을 흘린 사연이 뒤늦게 온라인에서 화제가 되고 있다. 그는 다른 숙소를 구하지 못한 채 밤늦게 서울로 돌아가야 했다.

4일 국내 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 해당 사연이 확산하며 공분을 사고 있다.

"당일 예약 취소, 방값은 5배 치솟아"

지난해 강원 속초로 여행을 간 일본인 여성이 예약한 호텔 측에서 일방적인 예약 취소 안내를 받았다고 주장했다. 유튜브 캡처

구독자 23만명을 보유한 한 일본인 여행 유튜버는 지난해 3월 속초 여행 중 겪은 황당한 일을 영상으로 공개했다. 그는 삼일절 연휴 전날 서울에서 버스를 타고 속초에 도착했지만, 도착 직전 호텔 측으로부터 예약이 취소됐다는 안내 문자를 받았다. 대신 받은 것은 단 1만원짜리 할인 쿠폰뿐이었다.

그는 애플리케이션을 통해 약 7만원대에 해당 호텔을 예약했으나, 몇 시간 뒤 일방적으로 취소당했다고 주장했다. 이후 확인해보니 같은 호텔 객실은 여전히 예약 가능했지만, 가격은 37만 원까지 치솟아 있었다. 그는 "공휴일이라 저렴하게 예약한 손님을 일부러 거절한 것 같다"며 분통을 터뜨렸다. 결국 숙소를 찾지 못한 그는 밤길을 달려 서울로 돌아가야 했다. 유튜버는 "호텔 이름을 공개하지는 않겠지만, 예약 취소는 최악의 경험이었다"고 말했다.

"비슷한 일 당했다"…경험담 줄이어

지난해 강원 속초로 여행을 간 일본인 여성이 예약한 호텔 측에서 일방적인 예약 취소 안내를 받았다고 주장했다. 유튜브 캡처

해당 사연이 온라인상에서 뒤늦게 화제가 되자, 비슷한 경험을 했다는 국내 누리꾼들의 글이 이어졌다. 한 이용자는 "부산에서 바닷가 전망 객실을 예약했는데, 불꽃놀이가 생기자 숙소 측이 예약을 취소하고 가격을 3배 이상 올려서 다시 팔았다"고 폭로했다. 또 다른 누리꾼은 "인천 콘서트 관람을 위해 예약해둔 숙소가 공연 공지가 뜨자마자 옵션을 바꾸더니, '싫으면 취소하라'는 통보를 받았다"고 털어놨다.





AD

이외에도 "예약자가 당일 취소하면 위약금을 물리면서, 업주가 취소할 때는 왜 배상이 없냐" "일본이라고 다르지 않다. 당해봐서 안다" "삼일절이라 일본인이라고 취소한 건 아니겠지" "제가 대신 죄송하다" "외국인 관광객 상대로 이러면 한국 이미지에 타격 크다. 법적 제재 필요하다" 등의 반응이 쏟아졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>