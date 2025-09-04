엘앤에프플러스, LFP 공장 착공…최대 6만t 생산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엘앤에프플러스 LFP 양극재 공장 신축공사. 엘앤에프

이차전지 소재 전문기업 엘앤에프(L&F)는 최근 리튬인산철(LFP) 양극재 생산과 판매를 전담하는 자회사 엘앤에프플러스의 설립 절차를 마치고 지난 8월부터 본격적인 공사에 돌입했다고 4일 밝혔다.

엘앤에프플러스는 대구광역시 달성군 구지면 내리 국가산업단지 2단계 구역에 대지면적 약 10만㎡규모로 조성된다. 총 3382억 원이 투입되며, 완공 시 연간 최대 6만t 규모의 LFP 양극재 생산 능력을 갖출 예정이다. 엘앤에프는 2026년 상반기 내 준공해 하반기 양산을 목표로 하고 있으며, 향후 시장 수요 확대에 따라 추가 증설도 고려하고 있다.

엘앤에프는 이번 신설 법인을 100% 자회사로 보유하며, LFP 양극재 사업을 기반으로 중저가 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장 진출을 가속화할 계획이다.

최근 글로벌 전기차 시장에서는 원가 경쟁력과 안전성을 동시에 갖춘 LFP 양극재에 대한 수요가 급증하고 있다. 그러나 해당 분야는 중국 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있어 ESS와 중저가 EV 시장에서 탈중국 공급망 확보가 업계의 핵심 과제로 부각되고 있다.

엘앤에프 관계자는 "차별화된 기술력과 품질 안정성을 바탕으로 LFP 양극재 수요에 선제적으로 대응할 충분한 경쟁력을 확보하고 있다"며 "조기 양산 시작과 빠른 안정화를 통해 LFP 사업을 수익성 있는 성장축으로 만들겠다"고 밝혔다.





한편 엘앤에프는 지난 7월 SK온과 북미향 LFP 배터리용 양극재 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 5월에는 국내 대형 배터리 제조업체와 업무협약을 맺기도 했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

