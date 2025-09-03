김정은 리셉션 참석…시진핑 "中, 항상 세계평화에 힘 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시진핑·푸틴과 나란히 입장



김정은 북한 국무위원장이 3일 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 기념 리셉션 행사에 참석했다.

로이터연합뉴스

AD

김 위원장은 이날 베이징 인민대회당에 마련된 전승절 기념 리셉션장에 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 걸으며 입장했다. 시 주석이 가운데에 섰고, 좌우에 김 위원장과 푸틴 대통령이 함께 걸었다.

앞서 김 위원장은 앞서 오전 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 열병식에 참석했다. 김 위원장은 시 주석, 푸틴 대통령과 함께 망루에 올라 열병식을 지켜봤으며 이 장면은 전 세계로 보도됐다.

북·중·러 최고지도자가 공식 석상에 함께 자리한 것은 1959년 9월 베이징에서 열린 북·소·정 정상회담 이후 66년 만이고, 탈(脫)냉전 이후 처음이다.





AD

시 주석은 리셉션에서 "중국이 항상 세계 평화에 힘이 될 것"이라고 강조했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>