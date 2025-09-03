시진핑 "인류, 평화냐 전쟁이냐 선택에 직면"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전승절 열병식 기념사

시진핑 "중화민족 부흥 못 막아"

시진핑 중국 국가주석이 3일 "인류는 오늘날 평화냐 전쟁이냐, 대화냐 대결이냐를 선택해야 하는 상황에 직면해 있다"고 말했다.

연합뉴스

시 주석은 이날 베이징 톈안먼 광장에서 개최한 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리' 80주년 열병식 기념사에서 "역사는 인류의 운명이 서로 밀접하게 연결돼 있음을 경고한다"면서 "인류는 다시 평화와 전쟁, 대화와 대결, 윈-윈 협력과 제로섬 게임 중 하나를 선택해야 하는 상황에 직면해 있다"고 강조했다.

이어 "모든 국가와 민족이 서로를 평등하게 대하고 화합하며 서로 도울 때만 공동의 안보를 유지하고, 전쟁의 근본 원인을 제거하며, 역사적 비극의 반복을 막을 수 있다"고 주장했다. 시 주석은 또 "중국 인민은 역사와 인류 문명의 진보라는 올바른 길에 굳건히 서서 평화 발전의 길을 견지하며, 세계 각국 인민과 함께 인류 운명 공동체를 구축해 나갈 것"이라고 했다.

이날 80주년 전승절 열병식에는 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 참석해 시 주석과 함께 톈안먼 망루(성루)에 올랐다. 북·중·러 정상이 한자리에 모인 것은 1959년 베이징 북·중·소 정상회담 이후 66년 만이다.

그는 "중화민족은 폭력을 두려워하지 않는 자립적이고 강인한 민족"이라며 "과거 정의와 악, 빛과 어둠, 진보와 반동의 생사가 걸린 투쟁에 직면해 공통의 증오를 품고 저항하며 민족의 생존, 민족의 부흥, 인류의 정의를 위해 싸웠다"고 말했다.

아울러 "전국 각 민족 인민은 중국 공산당의 강력한 영도 아래 마르크스-레닌주의, 마오쩌둥 사상, 덩샤오핑 이론, '3개 대표' 중요사상과 과학적 발전관을 견지할 것"이라며 "중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없다. 인류의 평화와 발전을 위한 숭고한 대의는 반드시 승리할 것"이라고 덧붙였다.





시 주석은 2015년 항일전쟁 승리 70주년 열병식 기념사에서 인민해방군 병력 30만 명 감축 계획을 전격 발표했지만, 이번 연설에서는 병력과 관련한 언급은 하지 않았다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

