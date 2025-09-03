"누구나 다 아는 사람"…윤정수 12세 연하 아내, 정체 밝혀졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤정수 12세 연하 아내 정체

스포츠 전문 리포터 출신 원자현

최근 '늦깎이 결혼'을 알린 방송인 윤정수의 아내가 스포츠 전문 리포터 출신 원자현으로 밝혀졌다.

2일 다수 언론 보도에 따르면 윤정수가 지난달 혼인신고를 마친 12세 연하 아내의 정체는 스포츠 전문 리포터 원자현이다.

윤정수(왼쪽)와 그의 아내 원자현. 윤정수·원자현 인스타그램

원자현은 KBS 리포터, 웨더뉴스 글로벌 웨더자키, 교통캐스터 등 다양한 분야에서 활동했으며 2010년 MBC 스포츠 전문 리포터로 활약했다. 특히 광저우 아시안게임 당시 '광저우 여신'으로 불리며 주목받았다. MBC '스포츠 하이라이트', XTM '남자공감 랭크쇼 M16', 손바닥TV '원자현의 모닝쇼', 더 엠 '원자현의 분데스리가 쇼' 등 여러 프로그램의 MC로 진행을 맡기도 했다.

이후 피트니스 모델로 전향해 2015년 머슬마니아 피트니스 세계대회 선발전에서 모델 여자 숏 부문과 미즈비키니 종목에서 각각 2위를 차지했다. 2017년부터는 필라테스 강사로 활동하고 있다.

앞서 윤정수는 지난 7월 방송에서 결혼을 전제로 교제 중인 연인이 있다고 밝혔다. 지난달 유튜브 채널을 통해서는 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다고 알렸다.





1일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼' 예고편에서는 윤정수가 절친 배기성과 임형준에게 아내의 정체를 귀띔하는 모습이 그려졌다. 아내에 관한 이야기를 들은 이들은 "다 아는 분이잖아"라고 말해 아내의 정체에 대한 관심이 집중됐다. '조선의 사랑꾼' 관계자는 "윤정수의 아내가 다음 주 방송에서 공개될 예정이니 방송으로 확인 부탁드린다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

