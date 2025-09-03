[특징주]카카오페이, 오버행 우려에 급락…사법리스크도 여전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오페이의 주가가 3일 오버행(대규모 잠재적 매도 물량) 우려에 약세를 보이고 있다.

이날 오전 9시50분 현재 카카오페이는 전장 대비 8.48% 떨어진 주당 5만2900원에 거래되고 있다. 장 초반에는 주당 5만1500원까지 떨어지기도 했다.

이는 카카오페이 2대 주주인 알리페이가 전날 보유 중인 카카오페이 보통주 1144만5638주(지분 8.47%)를 기초로 대규모 단기 교환사채(EB)를 발행했다는 소식이 전해지며 오버행 우려가 커진 탓으로 분석된다. 교환가액(처분단가)은 5만4744원으로 총 6265억8000만원 규모다. 교환사태 발행일은 내달 2일, 만기일은 12월29일이다.

앞서 알리페이는 지난 7월에도 보유 중인 카카오페이 지분 중 3.55%에 해당하는 479만 6168주를 대상으로 해외 EB를 발행한다고 공시한 바 있다. 당시 EB 역시 만기 3개월의 단기 EB였다.





여기에 모기업 카카오의 창업자인 김범수 경영쇄신위원장에게 징역 15년의 중형이 구형된 여파도 여전히 주가 흐름에 악영향을 주고 있는 것으로 풀이된다. 카카오의 경우 이날 장초반까지만해도 1%대 상승세를 나타내며 사법리스크에 따른 최근 닷새간의 하락분을 일부 만회하는가 했으나, 현재 약보합세다.카카오뱅크는 1.86%, 카카오게임즈는 0.64% 낙폭을 보이고 있다.





