대전시민천문대, 오는 8일 '개기월식' 공개 관측회 개최

밤하늘 장엄한 쇼...2022년 11월 이후 3년 만에 관측

사진=대전시 제공

달이 지구의 그림자 속으로 완전히 들어가는 장엄한 장면을 직접 볼 수 있는 개기월식을 즐길 수 있는 공개 관측회가 열린다.

대전시민천문대가 오는 8일 새벽, 우리나라 전역에서 관측 가능한 특별한 천문 현상인 개기월식을 시민들과 함께 즐길 수 있는 관측회를 개최한다.

이번 개기월식은 2022년 11월 이후 3년 만에 볼 수 있는 기회로 월식은 새벽 1시 26분 부분식으로 시작해 2시 30분부터 3시 53분까지 달 전체가 가려지는 개기 구간이 이어진다.

이후 오전 4시 56분에 달이 지구 본그림자에서 완전히 벗어나며 현상이 마무리될 예정이다.

대전시민천문대는 이번 현상을 시민들과 함께 체험할 수 있도록 보조관측실에서 망원경을 활용해 월식의 진행 과정을 관측할 수 있는 프로그램을 준비했다.

특히 토성과 목성도 함께 관측할 수 있어 천문 팬들에게는 더욱 특별한 시간이 될 전망이다.

또한 천문 전문가의 생생한 해설과 천체망원경 체험, 시민 참여형 천문 퀴즈 이벤트 등 다채로운 프로그램이 마련돼 가족 단위 참가자들에게 뜻깊은 추억을 선사할 것으로 기대된다.

현장을 찾지 못하는 시민들을 위해서는 대전시민천문대 유튜브 채널을 통한 온라인 생중계도 병행해, 가정에서도 붉게 물드는 달의 장관을 실시간으로 감상할 수 있다.





최형빈 대전시민천문대 대장은 "개기월식은 매년 볼 수 있는 현상이 아니며, 달이 붉게 빛나는 순간은 많은 이들에게 깊은 감동을 준다"며 "이번 관측회가 시민들이 가족과 함께 우주의 신비를 경험할 수 있는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

