코리아텍·충남도·마이스터고, 반도체 인재 양성 플랫폼 구축

전 주기 교육과정·기업 인턴십·학점 연계 추진…충남형 인재 육성 본격화

한국기술교육대학교와 충남도, 충남반도체마이스터고가 손잡고 반도체 인재 양성에 나선다.

한기대는 2일 예산 반도체마이스터고에서 업무협약을 맺고 전 주기 교육과정 개발, 학점 연계, 기업 인턴십 등 충남형 반도체 인재 육성 플랫폼 구축을 본격 추진한다.

협약에따라 세 기관은 충남도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업을 기반으로 인적·물적 자원을 공유하며, 지역 맞춤형 반도체 인재 양성에 협력하기로 했다.

주요내용은 ▲반도체 설계·제조·테스트 등 전 주기 교육과정 공동 개발 ▲산업 맞춤형 실습과 현장 중심 프로그램 운영 ▲방학 집중교육 및 진로·직업 체험 ▲대학-마이스터고 학점 연계 교과목 운영 ▲지역 반도체 기업 연계 인턴십 및 채용 지원 등이다.

세 기관은 공동운영위원회를 구성해 연 2회 이상 정기회의를 열고 성과를 점검하며 향후 계획을 논의할 예정이다.





유길상 총장은 "충남 반도체 산업은 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "고교-대학-산업 현장을 연결하는 교육·연구 생태계를 조성해 지역사회와 기업이 함께 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

