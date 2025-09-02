광주도시공사, 사업 영역 '해상풍력'까지 확장한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'공공주도형 고정가격 경쟁입찰' 선정

전남개발공사·한국전력기술과 공동출자

"신재생에너지 개발 마중물 역할 기대"

광주도시공사 전경.

광주도시공사가 참여한 80MW 규모의 신안 압해해상풍력발전사업이 '2025년 공공주도형 해상풍력 고정가격 경쟁입찰'에 최종 선정됐다.

이번 사업은 공공주도형으로 추진되며, 광주도시공사와 전남개발공사가 각각 12%, 한국전력기술이 10%의 자기자본을 출자하는 방식으로 진행된다.

이번 선정으로 광주도시공사는 기존 도시개발 분야를 넘어 해상풍력발전 사업이라는 새로운 영역에 첫발을 내딛게 됐다. 특히 전남개발공사와의 협력을 통해 광주·전남 상생 발전을 견인하고, 호남권 메가시티 경제동맹의 촉매제 역할을 할 것으로 기대된다.

김승남 사장은 2일 "이번 사업 참여는 광주도시공사가 친환경 에너지원인 해상풍력 발전사업에 본격적으로 도전하는 첫걸음이다"며 "광주·전남이 상생하고, 미래 세대를 위한 지속가능한 도시를 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.





한편, 풍력 고정가격 경쟁입찰에 선정된 사업자는 생산한 전기를 20여년간 고정가격에 판매할 권리를 보장받는다. 공공주도형은 REC(신재생에너지 공급인증서) 가중치뿐 아니라 우대 가격이 부여되기 때문에 사업성이 극대화되는 게 특징이다.





