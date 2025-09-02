남원시, '청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일까지 접수…11월 중 최종 선정

전북 남원시가 오는 19일까지 '2026년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청을 받는다.

2일 시에 따르면 이번 지원사업은 인구감소지역 청년들에게 스마트팜에 도전할 수 있는 기반(온실신축, 에너지시설, ICT 장비 및 재배시설)을 패키지로 지원하는 사업이다.

시는 지난 2022~2024년 사업비 총 23억원(7개소)을 지원했으며, 올해에도 예산 12억원(4개소)을 투입해 추진하고 있다.

지원 대상은 남원시 청년 중 전북 청년창업보육센터 수료(예정)자와 시·군 우수 청년 농업인이며, 개소당 3억800만원을 지원한다. 사업 희망자는 신청서와 구비서류를 오는 19일까지 제출하고 서류 심사 및 심의회를 거쳐 11월 중 최종 선정된다.





최경식 시장은 "극단적 기후변화에 스마트팜은 연중 균일한 농산물을 생산할 수 있는 지속가능한 미래농업이다"며 "다각적인 스마트팜 정책으로 남원시 스마트농업 육성을 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

