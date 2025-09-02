서울 지하철역서 신용카드로 교통카드 충전 가능해진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16년 만에 신형 키오스크 도입

6일부터 25개 역사 시범운영

그동안 현금 결제만 가능했던 교통카드 키오스크에서 신용카드와 스마트폰 간편 결제가 가능해진다. 1회권, 정기권, 기후동행카드 충전과 실물카드 구매 모두 신용카드로 결제할 수 있다.

서울교통공사는 오는 6일부터 25개 주요 지하철 역사에 신형 교통카드 키오스크를 도입해 시범운영을 시작한다고 2일 밝혔다. 이를 시작으로 신형 키오스크 440대를 연말까지 1~8호선 273개 역에 순차 설치할 계획이다. 카카오페이, 네이버페이, 토스페이 등 간편결제 기능도 연말까지 순차적으로 도입된다.

서울 지하철역에서 운영될 신형 교통카드 키오스크 실물. 서울시 제공

시범운영 역사는 ▲(1호선)시청역, 종로5가역 ▲(2호선)뚝섬역, 잠실나루역, 종합운동장역, 선릉역, 사당역, 서울대입구역, 대림역 ▲(3호선)경복궁역, 옥수역, 고속터미널역, 수서역 ▲(4호선)쌍문역, 수유역, 미아사거리역, 동대문역사문화공원역, 서울역 ▲(5호선)김포공항역, 화곡역, 강동역 ▲(6호선)이태원역 ▲(7호선)도봉산역, 건대입구역 ▲(8호선)천호역이다.

이번 신형 키오스크 도입은 2009년 현금으로 일회용 교통카드를 구입·충전할 수 있는 기기 도입 이후 16년 만이다. 공사는 신용카드와 스마트폰 간편결제 기능이 보편화된 만큼 시민 편의 위주로 기기를 개선하기 위해 신형을 도입하기로 결정했다.

신형 키오스크 도입으로 신용카드로 1회권·정기권·기후동행카드를 충전할 수 있게 됐다. 선불카드는 기존 방식대로 현금 결제 충전만 가능하다. 실물카드(기후동행카드·선불카드·정기권) 구입, 선불카드 권종 변경, 1회권·정기권 환불도 신형 키오스크에서 처리할 수 있다.

아울러 신형 키오스크는 장애인차별금지법의 무인정보단말기 설치 운영기준을 반영해 교통약자의 접근성과 편리성을 높였다. 사용자 화면과 조작부 높이가 바닥으로부터 1200mm 이내로 제작했고, 교통약자를 위한 낮은 화면 구현, 점자 키패드 및 이어폰 단자를 추가했다.





마해근 서울교통공사 영업본부장은 "이용 시민의 현금 소지 불편과 교통약자의 접근성을 개선하기 위해 신형 교통카드 키오스크를 도입하기로 했다"며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 혁신을 통해 안전하고 편리한 지하철 이용 환경을 조성하기 위해 최선을 다해 나갈 것"이라고 말했다.





