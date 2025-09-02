전국 229개 시·군·구 통합돌봄 시범사업 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건복지부 98개 지역 추가 선정

2026년 전면 시행 앞둬

보건복지부는 2일 '2025년 제3차 의료·요양·돌봄 통합지원 시범사업공모'를 통해 전국 98개 시·군·구를 새롭게 선정했다고 2일 밝혔다. 이로써 기존 131개 지역을 포함해 전국 229개 모든 시군구가 시범사업에 참여하게 됐다.

연합뉴스

이번 사업은 내년 3월 27일 '돌봄통합지원법' 전국 시행을 앞두고 지방자치단체의 추진 기반을 마련하기 위해 마련됐다. 정부는 2023년 시범사업을 시작으로 2024년, 2025년 두 차례 공모를 거쳐 지난 8월 18일부터 29일까지 제3차 공모를 진행했다.

보건복지부는 참여 의지와 역량, 사업계획의 타당성, 지역 특성, 광역-기초 협업 방안 등을 종합 평가해 최종 98개 시군구를 선정했다. 이번에 신규로 포함된 지역은 서울 종로구·중구·마포구·강남구 등 9곳, 부산 영도구·부산진구 등 5곳, 대구 중구·수성구 등 5곳, 인천 8곳, 경기 11곳, 강원특별자치도 10곳, 충남 9곳, 전북특별자치도 7곳, 전남 5곳, 경북 16곳, 경남 12곳, 제주 서귀포시 1곳이다.





보건복지부는 오는 9월 통합지원 설명회를 시작으로 컨설팅, 통합지원 프로세스 및 시스템 교육 등을 지원할 계획이다. 지방자치단체는 전담 조직 구성, 민관 협업체계 구축 등을 거쳐 실제 사업 수행과 서비스 연계에 나선다. 임을기보건복지부 노인정책관은 "전국 모든 시군구가 시범사업에 참여하게 됨에 따라 의료·요양·돌봄 통합지원 본사업 추진에 한 발 더 다가가게 됐다"며 "보건복지부는 지자체와 긴밀히 협력해 지역사회 중심의 통합돌봄 제도가 성공적으로 정착할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

