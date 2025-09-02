강석진 중진공 이사장 "제주 수산물 기업 해외시장 진출 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주서 '찾아가는 중진공' 현장 소통 간담회 개최

중소벤처기업진흥공단은 1일 제주 국제컨벤션센터에서 급변하는 글로벌 통상환경에 대응하기 위해 '찾아가는 중진공' 현장 간담회를 열고 지역 수산물 기업의 목소리를 들었다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난 2023년 말 체결된 '중진공-제주도-수협은행 간 도내 수산물 수출 활성화를 위한 업무협약'의 성과를 공유하는 한편, 기업의 수출 애로사항을 파악하고 지속적인 지원방안 모색을 위해 마련됐다.

1일 찾아가는 중진공 제주도 현장 간담회에서 강석진 이사장이 발언하고 있다. 중진공

주요 내용은 ▲2023년도 업무협약 성과 보고 ▲수출기업 활성화를 위한 단계별 지원제도 소개 ▲수출기업 현장 건의 및 애로사항 청취▲해결방안 및 정책 제언 논의 등이다.

특히 설비투자 확대, 신남방 수출시장 개척, 홍보 콘텐츠 제작과 프로모션 행사 지원 등 수출 기반을 넓히기 위한 다양한 의견이 활발히 제시됐다. 지난 업무협약 이후 중진공은 105억원 규모의 정책자금을 투입해 어류 자동선별·가공라인 설비투자 등을 지원했으며, 제주도는 제주-칭다오 간 컨테이너 정기 항로를 개설해 수산물 수출 물류망을 강화했다. 또한 수협은행은 사업장·부지 매입 자금 17억원을 지원해 지역 인프라 확충에 기여하는 등 기관 간 협력을 통해 도내 수출 경쟁력 토대를 공고히 하는 성과를 창출했다.





강석진 이사장은 "이번 간담회에서 나온 현장의 목소리를 바탕으로 정책을 보완하고, 협약 성과가 실제 수출 확대까지 이어질 수 있도록 노력하겠다"며, "앞으로도 정부와 유관기관의 협력을 강화해 제주 수산물 기업의 해외시장 진출을 더욱 촉진하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

