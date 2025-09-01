미래에셋증권, 연금자산 50조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋증권은 연금자산이 50조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

지난달 27일 기준 미래에셋증권 퇴직연금 34조원(DC 14조 원, IRP 14조 원, DB 6조 원), 개인연금 16조원을 기록하며 연금자산 50조원 시대를 열었다. 7월말 기준 납입원금 대비 평가차익은 약 8조4000억원을 기록했다.

연금자산 50조 돌파의 배경에는 크게 2가지 요인이 기여했다. 첫째 글로벌 우량 자산에 분산 투자하는 포트폴리오 전략을 지속해 '고객 중심'의 연금자산 관리를 통한 수익률 제고다. 실제로 개인형퇴직연금(IRP) 1년 수익률은 12.48%로 전체 업계(은행, 증권, 보험) 1위를 차지했고 5년 수익률은 5.66%로 증권업계 선두에 섰다. 확정기여형(DC) 1년 수익률도 12.17%로 증권업계 1위를 기록했다.

두 번째로는 지속적인 고객 유입이다. 금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면, 미래에셋증권은 올해 상반기 퇴직연금(DB·DC·IRP) 적립금 증가액에서 전 업권 1위를 기록했다. 특히 DC·IRP 적립금은 3조4206억원 늘어나 전체 42개 퇴직연금 사업자 증가액의 약 16.4%를 차지했다. 해당 기간 적립금이 3조원 넘게 늘어난 사업자는 미래에셋증권이 유일하다.

이러한 결과로 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자평가에서 3년(2022년, 2023년, 2024년) 연속 우수사업자로 선정되며 안정적 시스템과 연금 운용 전문성을 입증했다.

또한 최근에는 연금 인출기 시장에 대응하기 위해 전담 태스크포스(TF)를 신설하고 상품 라인업도 확대하며 생애주기 전반을 아우르는 자산관리 체계를 강화하고 있다. 하반기에는 퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 적립식 매수, 모바일 원-스톱(One-Stop) 연금개시, 퇴직연금 장내채권 매매 서비스, 세액 공제 현황 한눈에 보기 등 고객 친화적 기능을 강화할 예정이다.





정효영 미래에셋증권 연금컨설팅본부 본부장은 "연금자산 50조원은 단순한 숫자가 아니라 고객이 미래에셋증권에 보내주신 신뢰의 크기"라며 "앞으로도 고객의 평안한 노후를 위한 책임의 무게감을 느끼고 수익률로 보답하겠다"고 말했다.





