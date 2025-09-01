대우건설, 협력사 직원 장학금·출산선물 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대우건설은 협력사 임직원 자녀 장학금 지원제도를 새로 도입한다고 1일 밝혔다. 현장관리·품질·안전 평가 결과 우수 협력사를 대상으로 상·하반기 50개 회사를 선정해 장학금을 지급하기로 했다. 3년 이상 재직한 협력사 직원 가운데 초중고교에 재학 중인 자녀를 둔 임직원으로 협력사 내부 추천을 거쳐 선정된다.

협력사 임직원 출산 축하 선물지원제도도 한다. 정규 등록사 가운데 신청일 기준으로 계약이 진행 중인 중소 협력회사 소속 임직원이 대상이다. 출산 시 출생아 한 명당 50만원 상당의 선물을 지원한다. 이러한 지원제도는 동반성장 경영 정책의 일환으로 지속가능한 상생협력 체계를 구축하기 위한 취지다.





대우건설은 140억원 규모로 동반성장 펀드를 운용하는 한편 우수 협력사에 계약 우선권 부여, 보증금 감면 등 인센티브를 제공하고 있다. 회사 관계자는 "앞으로 금융, 교육, 복지 등 여러 방면에서 실질적인 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

