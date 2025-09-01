고려아연, 기후산업국제박람회서 '베스트기업'으로 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후산업국제박람회 3년 연속 참가

신재생에너지·그린수소 사업 성과 홍보

두산그룹과 함께 ‘베스트기업’ 선정

고려아연은 기후산업국제박람회(WCE) 대한민국 에너지대전에서 관람객이 뽑은 '베스트기업'으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

왼쪽부터 이상훈 한국에너지공단 이사장과 이종원 고려아연 선임이 기후산업국제박람회 대한민국 에너지대전 베스트기업상 시상식에서 기념촬영을 하는 모습. 고려아연

AD

지난달 27일부터 29일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 기후산업국제박람회는 한국 정부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 개최한 행사다. 정부가 추진한 '에너지 슈퍼위크' 프로그램의 일환으로 ▲제15차 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 ▲제16차 청정에너지장관회의 ▲제10차 미션 이노베이션 장관회의 등 국제 장관급 회의도 진행됐다.

고려아연은 이번 행사 관람객 400여명이 직접 참여한 투표에서 두산그룹과 함께 기후산업국제박람회 대한민국 에너지대전 '베스트기업'에 선정됐다. 폐막일인 29일 열린 '베스트기업상 시상식'에는 이상훈 한국에너지공단 이사장 등 주최 측 주요 관계자가 참석했다. 올해 WCE에는 총 540여개 기업과 기관이 참여했다.

고려아연은 이번 전시에서 전환(Conversion)·순환(Circulation)·연결(Connection)·탄소제로(Carbon-Free) 등 4가지 전시 테마를 선정하고, 자원불모지 대한민국에서 핵심 광물을 생산하는 '비철금속 세계 1위' 기업으로 도약하는 과정과 호주 자회사를 중심으로 한 신재생에너지 및 그린 수소 사업, 미국 자원순환 사업의 성과와 비전을 홍보하는 데 주안점을 뒀다.

이번 기후산업국제박람회 개막일인 27일 고려아연 부스에는 김민석 국무총리와 박형준 부산시장, 이상훈 한국에너지공단 이사장, 각국 에너지 장관 등 주요 관계자가 대거 방문했다. 2일 차에는 김정관 산업통상자원부 장관, 김용태 국민의힘 의원, 주요 대기업·공기업 사장단 등이 방문했다.





AD

고려아연은 전시 부스에 ▲통합 밸류체인 디오라마(실사 모형) ▲대형스크린(4개) ▲전략 광물 전시모형 ▲온산제련소 수소 지게차 ▲각 Zone 키오스크 콘텐츠 ▲인공지능(AI) 기반 폐기물 선별 로봇(로빈) ▲4족 보행 AI 안전관리 로봇 등을 배치했다. 디오라마의 신재생에너지 및 그린 수소 부분에는 태양광·풍력 등 9GW 규모의 신재생에너지 개발·발전 사업과 대규모 배터리 에너지저장장치(ESS) 시스템 사업을 소개했고, 자원순환 부분에는 폐전자제품·폐배터리·태양광 폐패널 등 버려지는 폐자원으로부터 유가금속을 회수해 다시 동·은과 같은 100% 재활용 제품을 생산하는 과정을 담았다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>