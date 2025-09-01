[특징주]인바이오젠, 코로나19 환자 증가세에 7%대 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 인바이오젠이 장 초반 강세다. 최근 코로나19 환자가 증가하면서다.

이날 오전 9시32분 기준 인바이오젠은 전 거래일 대비 910원(7.47%) 오른 1만3100원에 거래되고 있다.

이는 코로나19 환자가 최근 늘어나며, 재유행이 우려되자 관련 테마주로 꼽히는 인바이오젠에 투자자들의 관심이 집중된 영향으로 풀이된다.

인바이오젠은 키오스크 유통 사업을 주력하는 업체이며, 진단키트 사업도 보유하고 있다. 이에 코로나19 여파가 확산하면 비대면 거래 가능성 증가 등으로 관련주로 분류되고 있다.

질병관리청에 따르면 전국 221개 병원급 표본 의료기관에 입원한 코로나19 환자는 올해 33주차(8월 10일~16일) 302명에서 34주차(8월 17일∼23일) 367명으로 증가했다.

코로나19 바이러스 검출률은 34주차 기준 32.6%로 6월 말 크게 증가한 뒤 최근 3주간 증감을 반복하며 유사한 수준을 보이고 있다. 하수 감시에서의 바이러스 농도는 26주차부터 지속적으로 증가하고 있다.





질병청은 향후 1~2주간 유행 상황이 유지될 것으로 전망하고 있다. 곧 있을 개학 등으로 인한 영향을 모니터링 할 방침이다.





