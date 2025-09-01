윤여원 KBH 대표, 이승화 대표이사 내정자 '선임 반대' 공문 발송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콜마홀딩스 개인 주주 자격으로 우려 표명



윤여원 콜마비앤에이치 대표는 지주사인 콜마홀딩스 개인주주 자격으로 이승화 전 CJ그룹 부사장의 사내이사 선임에 반대하는 공식 공문을 지난 29일 지주사에 제출했다고 1일 밝혔다.

이승화 전 CJ그룹 부사장은 콜마홀딩스 추천으로 콜마비앤에이치 사내이사 및 대표이사 후보자에 이름을 올리고 있다.

윤동한 콜마홀딩스 회장, 윤상현 콜마홀딩스 부회장, 윤여원 콜마비앤에이치 대표이사.

윤 대표는 공문을 통해 "이승화 후보자는 과거 CJ제일제당 재직 당시 해외 자회사 바타비아의 경영 부실과 관련하여 인수 시작 및 이후 운영 등 전반적인 경영실태에 대하여 점검한 결과 서면경고를 받은 뒤 퇴직한 이력이 확인됐다"며 "이와 같은 경력은 사내이사 및 대표이사로서 자격과 적격성을 결여한 것"이라고 지적했다.

이어 그는 또한 "무리한 이사 선임은 회사와 일반 주주의 가치 훼손으로 이어질 수 있다"고 강조했다.

앞서 콜마비앤에이치는 이승화 후보자의 경영 성과에 대한 의혹을 제기한바 있다. 이승화 전 부사장이 CJ그룹 근무 당시 경영 성과 부진으로 퇴진한 전력이 있으며, 2021년 CJ제일제당이 인수한 바타비아의 경영 관리 과정에서 수천억원대 손실을 발생시켜 그룹 수익성 악화에 직접적인 영향을 끼쳤다는 주장이다.

이에 대해 콜마홀딩스 측은 "이승화님은 문제의 인수 업무(바이오사이언스, 바타비아)를 직접 관여한 사실이 없다"며 "(사실조회 과정에서)정상화 지연은 다양한 대내외적 요인에 기인한 것으로 보고 있다는 CJ 측의 답변 내용에 대해서 사실을 왜곡하고 있다"고 반박했다.





앞서 지난달 29일 개최된 콜마비앤에이치 이사회에서는 윤동한 회장이 주주제안으로 제출한 임시주주총회 소집 안건이 부결됐다. 현재 콜마비앤에이치 이사회는 윤동한 회장과 윤여원 대표 측 이사진 3명, 콜마홀딩스 측 이사진 3명으로 팽팽하게 맞서고 있다. 콜마홀딩스 측 이사진은 이번 안건에 기권표를 던졌다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

