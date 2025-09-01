현대위아, 물류로봇 신제품 공개…'모바일 로봇' 본격 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대위아가 물류로봇 신제품을 공개하며 모바일(이동) 로봇 시장 진출을 본격화했다고 1일 밝혔다.

현대위아는 지난달 28~29일 이틀간 경기 의왕 현대위아 의왕연구소에서 '물류로봇 신제품 런칭 및 고객 초청 시연회'를 열고 가반하중(로봇이 들 수 있는 최대 무게) 300~1500㎏의 물류로봇 플랫폼을 선보였다. 물류로봇이란 산업 현장에서 각종 제조 물류를 이송할 때 사용하는 로봇을 말한다. 현대위아는 이번 신제품 출시로 가반하중 300·600·1000㎏·1500㎏의 물류로봇 라인업을 갖추게 됐다.

현대위아가 지난달 28~29일 경기 의왕 현대위아 의왕연구소에서 개최한 '물류로봇 신제품 런칭 및 고객 초청 시연회'에서 물류로봇을 시연하고 있다. 현대위아

신제품은 다양한 방식으로 주행할 수 있도록 개발해 설치환경과 운용목적에 최적화한 것이 특징이다. 우선 물류로봇이 라이다를 이용해 지도와 위치를 실시간 확인하는 'SLAM(동시 로컬라이제이션 및 매핑)' 방식으로 자율주행 할 수 있도록 만들었다. 이와 함께 바닥의 QR코드나 자석을 인지하고 사전에 설정한 경로로 다니는 'AGV' 방식도 사용한다. 현대위아는 이 세 가지 주행 방식을 통해 고객의 자동화 물류 솔루션을 제공한다는 생각이다.

물류로봇의 효율성도 높였다. 물품을 싣는 차상장치를 다양화하면서다. 물품을 쉽게 움직일 수 있도록 한 '컨베이어', 물품 높낮이를 조절할 수 있도록 한 '리프트', 물건의 방향을 돌릴 수 있는 '턴테이블' 등을 활용한 맞춤형 솔루션을 제공한다. 이는 최근 다품종 소량생산 현장이 늘어나는 상황을 고려한 개발이다.

이번 신제품 출시를 토대로 현대위아는 물류로봇과 주차로봇 등 모바일 로봇 시장에서 영향력을 확대할 방침이다. 특히 현대차그룹을 넘어 일반 고객을 대폭 확대해 나갈 계획이다. 시연회에는 100여곳의 회사가 참석해 물류로봇과 주차로봇에 관심을 보였다.





현대위아 관계자는 "이번 신제품은 단순한 이송 장비를 넘어 고객의 전체 물류 시스템과 유기적으로 통합될 수 있는 지능형 플랫폼"이라며 "국내·외 다양한 고객사 요구를 반영해 지속적으로 기술 개발과 현장 최적화에 나서며 모바일 로봇 시장에서 경쟁력을 확보할 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

