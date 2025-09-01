이낙연, '2030 극우화' 조국에 "2030은 과정의 공정 중시"

"20·30세대 민주화·선진사회 의식 가져"

국민의힘 측에서도 강한 비판 나서

이낙연 새미래민주당 상임고문이 '20·30 극우화'를 언급한 조국 전 조국혁신당 대표를 겨냥해 "20·30은 과정의 공정을 특히 중시하는 세대"라고 지적했다. 이는 특수한 시대적 환경에 놓인 20·30 세대의 인식을 옹호하면서 조 전 대표의 발언을 비판한 것으로 풀이된다.

지난달 30일 이 상임고문은 사회관계망서비스(SNS)에 "20·30을 말하려면 그 특별한 시대 배경을 먼저 들여다봐야 한다"며 "20·30은 탈냉전이 시작된 시대에 태어나고 자랐다"고 설명했다. 이어 그는 "국내적으로는 민주화·선진화 시대였다"며 "20·30은 민주화된 선진사회의 의식을 지니게 됐다고 봐야 할 것"이라고 강조했다.

앞서 조 전 대표는 이날 SNS에 '20·30 청년 극우론' 주장에 이어 '서울 잘사는 청년은 극우'라는 제목의 기사를 공유했다. 조 원장은 지난 22일 언론과의 인터뷰에선 자신의 사면·복권에 대해 20·30세대에서 특히 반대 의견이 높게 나오는 것과 관련해 "앞으로도 요청하시면 또 사과할 생각"이라면서도 "20·30 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다"고 말했다. 이를 두고 자녀 입시 비리 문제 등에 대한 젊은 세대의 지적이 20·30 남성이 극우화됐기 때문이냐는 비판이 일각서 나왔다.

20·30 극우화 주장에 대해 이 고문은 "그러나 경제적으로는 '수축 시대'가 20·30을 옥죄었다"며 "경쟁에서 져도 내 몫을 찾을 수 있었던 '팽창 시대'와 달리 '수축 시대'엔 기회도 줄고 파이도 작아졌다"고 말했다. 그러면서 그는 "경쟁에서 지면 내 몫을 찾기 어렵기 때문에 과정의 '공정'이 몹시 중요해진다"며 "과정이 공정하면 경쟁 결과를 수용해야 하지만 과정이 공정하지 못하면 결과를 수용하기 어려워진다. 그런 의식이 20·30에 특별히 강해진 것은 필연의 귀결"이라고 덧붙였다.





주진우 국민의힘 의원 또한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 '청년 일부의 극우화' 주장에 대해 "감옥에서 성찰했다더니 겨우 생각한 것이 청년 극우 몰이냐"라고 직격했다. 지난달 31일 주 의원은 SNS에 '서울 거주 경제적 상층일수록 극우 청년일 확률 높다'란 제목의 기사를 공유한 SNS를 올린 조 전 대표를 겨냥해 "입시 비리로 청년 인생 망쳐놓고 청년 탓하는 것이 조국답다"고 꼬집었다.





