소설가 정보라, 올해의 양성평등문화인상

문체부 올해의 양성평등문화상 시상식 2일 개최

소설가 정보라 씨가 2025년 '올해의 양성평등문화인상'을 받는다.

문화체육관광부는 여성·문화네트워크, 여성신문사와 함께 2일 오후 3시 국립민속박물관에서 2025 올해의 양성평등문화상 시상식을 개최한다며 2025년 올해의 양성평등문화인상 수상자로 소설가 정보라를 선정했다고 1일 밝혔다.

정보라는 '저주토끼', '너의 유토피아' 등 세계적으로 주목받은 작품을 통해 여성과 사회적 약자의 현실을 문학적으로 탁월하게 담아내고 특히 공상과학(SF)·공포·환상 등 다양한 분야를 통해 문학 속 성인지 감수성의 범위를 확장했다는 평가를 받았다.

정보라 작가가 19일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2022 여성리더스포럼'에서 '글로벌(K-스토리) 한국 여성 작가들의 활약성과 의미, 가능성'이란 주제로 토론하고 있다./강진형 기자aymsdream@

올해의 양성평등문화상은 문화·체육·관광 전반에서 우리 사회의 양성평등 문화 확산에 기여한 문화예술인과 문화예술 단체를 격려하기 위해 마련됐다. 올해의 양성평등문화인상, 올해의 양성평등문화콘텐츠상, 양성평등문화지원상(단체) 부문으로 장관상 3점과 양성평등문화지원상(개인) 부문 문화체육관광위원장상 1점, 후원상인 을주문화상, 일경문화상, 신진문화인상 등 총 7개 부문 15점을 수여한다.

올해의 양성평등문화콘텐츠상은 민음사의 '한국 여성문학 선집'이 차지했다. 지난 100년 한국 근현대사에서 등장한 여성문학의 흐름을 체계적으로 정리한 최초의 문학사적 기획으로 여성의 서사가 문학의 주변이 아닌 중심에 설 수 있게 했다는 평가를 받았다.

양성평등문화지원상 단체 부문 상은 전북문화예술성평등네트워크가 받는다. 전북문화예술성평등네트워크는 전북지역 내 12개의 단체가 연합해 예술비평학교 운영과 자료 전시 등을 통해 지역 문화예술계 내 양성평등 생태계를 조성하는 데 기여한 공로를 인정받았다.

양성평등문화지원상 개인 부문 상은 연극인 원종철 씨가, 을주문화상은 철학서점 소요서가, 일경문화상은 미디어 아티스트 김아영 씨가 받는다. 서해영 조각가 등 총 9명은 신진문화인상을 받는다.

문체부와 여성·문화네트워크는 양성평등 문화 실현을 위한 문화예술의 역할과 중요성에 공감하고 2008년부터 올해의 양성평등문화상을 시상했다. 올해로 18회째를 맞이한 올해의 양성평등문화상은 지금까지 수상자 190여 명을 배출했으며, 앞으로도 성평등 문화 확산을 위해 노력하는 문화예술인을 꾸준히 발굴해 나갈 계획이다. 역대 수상자에 대한 상세한 정보는 여성·문화네트워크 누리집에서 확인할 수 있다.





양성평등문화상 취지에 공감하며 수상자에게 축하를 전하고 싶은 사람은 누구나 시상식에 참여할 수 있으며, 참가 신청은 여성신문 누리집에서 받는다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

