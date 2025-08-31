부산보훈청, 제대군인 전문위탁 교육과정 수료식 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림안전관리원 과정 수료… 산림기능사 자격증 취득 후 산불감시원 등 진출 기대

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 지난 29일 대한글로벌학원에서 제대군인 전문위탁 교육과정 수료식을 가졌다.

부산지방보훈청 제대군인지원센터가 제대군인 전문위탁 교육과정 수료식을 깆고 기념촬영하고 있다. 부산지방보훈청 제공

이 과정은 대한글로벌 학원의 산림안전관리원 양성과정으로 제대군인 전문위탁 교육과정에 선정돼 지난 5월 12일부터 8월 29일까지 주 3회 총 60시간 진행됐다.

교육에는 8명의 제대군인이 참여해 전원 수료했다. 특히 이론시험에서 합격한 6명은 9월 초 예정된 실기시험에 통과할 경우 산림기능사 자격증을 취득하게 되며 향후 산불감시원 등 관련 분야에서 활동할 수 있다.





센터 관계자는 "수료생 대상 설문조사 결과 교육 시설과 과정에 대한 만족도가 매우 높게 나타났다"며 "모든 수료생이 자격증을 획득해 안정적인 일자리에 연계되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

