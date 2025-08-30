英 왕실 작가, 엘리자베스 여왕 정치색 공개…"브렉시트 반대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생전 국민투표 앞두고 'EU 떠나선 안돼' 발언 공개

고(故) 엘리자베스 2세 영국 여왕이 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)에 반대하는 입장이었다는 주장이 나왔다.

고(故) 엘리자베스 2세 영국 여왕. 연합뉴스

AD

29일(현지시간) 영국 일간 텔레그레프에 따르면 왕실 전기 작가 밸런타인 로우가 정치인, 관료, 왕실 보좌관 등 약 100명을 인터뷰해 쓴 신간 '권력과 궁(Power and the Palace)'을 통해 이런 내용을 밝혔다.

책에 따르면 여왕은 브렉시트 국민투표를 석 달 앞둔 2016년 봄 한 장관에게 "우리는 EU를 떠나서는 안 된다"며 "익숙한 악마와 함께 있는 편이 낫다"고 말했다. 여왕의 브렉시트 관련 발언은 당시 데이비드 캐머런 총리에게 전해졌다. 캐머런 전 총리는 이를 EU 잔류 캠페인에 활용할지 고민했으나 결국 쓰지 않기로 했다.

여왕은 정치적 중립을 지켜야 하는 위치다. 캐머런 전 총리는 "여왕은 정치적 견해를 드러내지 않으려고 매우 신중했지만, 대다수 국민처럼 유럽 협력이 중요하고 필요하다고 생각한다고 느꼈다"며 "다만 EU의 제도는 때로 답답하다고 여겼다"고 회고했다.

이러한 주장은 엘리자베스 여왕의 브렉시트에 대한 입장을 다룬 기존 보도와 상반되는 내용이다.

브렉시트 국민투표를 2주 앞둔 2016년 6월 9일 영국 대중지 더 선은 '여왕이 브렉시트를 지지한다(Queen Backs Brexit)'는 제목의 기사를 냈다. 당시 더 선은 "여왕이 'EU는 잘못된 방향으로 가고 있다'고 말했다"고 전했다.

이런 보도에 대해 버킹엄궁은 "여왕은 정치적 중립을 유지하고 있다"고 강조하며 언론 자율 규제 기구인 독립언론윤리위원회(IPSO)에 이의를 제기했다. IPSO는 해당 기사 제목이 오해의 소지가 있다는 결론을 내렸으며, 클레그 전 부총리도 보도가 사실이 아니라고 부인했다.





AD

현재 버킹엄궁은 로우의 신간에 실린 내용에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>