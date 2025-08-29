시흥시, 내달 1~7일 양성평등주간 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 교육·체험 중심 행사 선보여

경기도 시흥시는 양성평등주간을 맞아 다음 달 1일부터 7일까지 다양한 교육·체험 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

다음 달 3일 시청 늠내홀에서는 지역 내 통장, 주민자치위원, 지역사회보장협의체위원 등을 대상으로 염건령 교수의 '양성평등 명사 강연'을 개최한다.

4일에는 청소년들의 눈높이에 맞춘 참여형 프로그램인 '성평등 챌린지-내가 퀴즈왕!'이 송운중학교에서 열린다. 퀴즈 형식으로 꾸며진 행사는 청소년들이 쉽고 재미있게 성평등 가치에 공감하고 인식을 넓힐 수 있도록 기획됐다.

6일에는 시청 늠내홀에서 200여 명의 시민이 참여한 가운데 양성평등주간 기념식이 개최된다. 행사장에는 여성단체·기관이 참여하는 체험·홍보부스가 마련되고 '시흥여성인권영화제'도 열린다.





심윤식 시흥시 복지국장은 "이번 양성평등주간이 시민 여러분의 많은 관심과 참여 속에 시흥시를 더욱 성 평등한 공동체로 만들어 가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





