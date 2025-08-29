울산서 'SK AI 데이터센터' 기공식 열려…"AI 3대 강국 실현 기여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스 등 SK 계열사 역량 총동원

AWS, 울산시와 협력…제조업 AI 혁신

안정적 전력 공급…GW급으로 확장

SK텔레콤과 SK에코플랜트는 아마존웹서비스(AWS), 울산광역시와 함께 국내 비수도권 최대 규모의 AI 전용 데이터센터인 'SK AI 데이터센터 울산'의 기공식을 개최했다고 29일 밝혔다.

'SK AI 데이터센터 울산' 가상 이미지. SK텔레콤 제공 (이해를 돕기 위한 이미지로 실제 구축 모습과는 다를 수 있음)

AD

이날 울산광역시에서 열린 기공식에는 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤 CEO, 김형근 SK에코플랜트 CEO 등 SK그룹 관계자를 비롯해 김두겸 울산광역시장, 신재원 AWS 코리아 전무 등 200여명이 참석해 성공적인 건립을 통한 향후 사업 협력을 다짐했다.

AI 데이터센터는 고성능 AI 연산을 위해 고전력, 냉각, 네트워크 역량을 갖춘 데이터센터로 서버랙 당 20~40㎾ 이상의 전력을 소비하는 고집적 GPU를 활용하는 첨단 IT 인프라다. 대규모 전력을 소비하는 고성능 서버를 운용하기 때문에 냉각 용량 또한 일반 데이터센터의 4~10배 이상인 서버랙 당 40~100㎾의 용량이 필요하다.

서버랙은 데이터 센터에서 여러 대의 서버 장비를 표준화된 방식으로 안전하게 보관할 수 있는 프레임으로, 일반 데이터 센터는 서버랙당 평균 5~10㎾의 전력을 소비한다.

SK AI 데이터센터 울산은 ▲AI 컴퓨팅 특화 구조 및 시스템 ▲초고집적 랙 밀도 ▲공랭+수랭식 하이브리드 냉각 시스템 ▲안정적인 네트웍 구축 등에 있어 기존 데이터 센터 대비 성능과 효율을 높였다.

국내 AI 산업 발전은 물론 지역 및 국가 경제 활성화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 울산은 SK그룹이 안정적인 가스 공급망과 에너지 솔루션, 그리고 최적의 부지를 보유하고 있으며, 해저케이블에 유리한 입지와 산업 친화적 환경을 갖춰 이번 AI 데이터센터 구축을 위한 최적의 입지라는 평가다. 또한 기존 제조업의 AI 혁신을 통해 울산 지역의 산업 체질을 개선, 울산이 새롭게 성장할 수 있는 계기가 될 수 있을 것으로 기대된다.

SK그룹의 SK텔레콤, SK브로드밴드, SK에코플랜트, SK가스, SK케미칼, SK멀티유틸리티, SK하이닉스, SK AX 등 SK그룹 주요 계열사가 참여하는 등 ICT분야와 환경·에너지 계열사들이 대거 참여, 그룹 역량을 총결집해 이뤄졌다는 면에서 의미가 크다.

최태원 회장은 지난해 6월 앤디 제시 아마존 CEO를 처음 만나 SK그룹이 가진 역량을 소개하면서 이번 사업의 물꼬를 텄다. 당시 최 회장은 "SK는 반도체부터 에너지, 데이터센터 구축 운영과 서비스 개발까지 가능한 전 세계에서 흔치 않은 기업"이며 "AWS가 동북아에 구축하려는 AI 전용 데이터센터의 최적의 파트너가 될 수 있다"고 강조했다. 이후에도 최 회장은 제시 CEO를 두 차례 더 만나 협력 방안을 논의했고, SK 실무진들도 지난 5월까지 30여회가량 대면, 화상 등으로 협의하며 사업을 성사시켰다.

이번 사업은 AI 데이터센터와 인접한 SK가스와 SK멀티유틸리티 등 SK그룹 멤버사들 간의 높은 시너지 효과가 예상된다. SK가스에서 LNG 연료를 공급받는 SK멀티유틸리티 발전소에서 한전 대비 낮은 가격으로 안정적인 전력을 공급받을 수 있으며, LNG 열병합 발전을 통해 온실가스를 절감하면서도 효율적인 데이터센터 운영이 가능하다.

인프라 구축을 맡은 SK에코플랜트 또한 ▲최적 공법 제안 ▲핵심 설비 시공 전략 수립 ▲사전 인프라 구축 ▲전력·공조·통신 안정성 확보 ▲냉각시스템 효율화 등 체계적인 사전검토를 진행했다. 그리고 공사비·공사 기간 최적화 및 실행 단계의 리스크와 지연 요소도 최소화함으로써 사업의 성공적인 추진을 위해 핵심적인 역할을 하고 있다.

SK에코플랜트는 이번 사업을 계기로 본격적인 시장이 개화할 AI 데이터센터 프로젝트에서 입지를 공고히 함으로써 초기 시장을 주도하겠다는 계획이다. AI 생태계 육성을 위해 계열사와의 협업을 바탕으로 솔루션 내재화에도 박차를 가할 예정이다. SK에코플랜트는 연료전지 기반의 전력 공급 시스템을 통해 대규모 전력망이 확보되기 어려운 지역에서도 안정적인 전원 인프라를 제공할 수 있으며, 연료전지에서 발생하는 열을 활용한 냉각 시스템 기술(WHRC)도 자체적으로 보유하고 있다.

SK텔레콤 또한 'AI 인프라 슈퍼 하이웨이'의 핵심 거점을 확보해 전국적인 AI 인프라 확장과 글로벌 경쟁력 강화를 추진할 계획이다. 또한 이를 통해 대한민국의 AI 3대 강국 실현에 적극 기여한다는 방침이다. AI 인프라 슈퍼 하이웨이란 AI 데이터센터, 구독형 GPUaaS, 에지 AI 등 세가지 축을 중심으로 전국의 AI 인프라를 구축하는 전략을 말한다.

SK텔레콤은 이날 행사에서 울산시와 AI 데이터센터 구축 및 고객사 유치를 통한 지역경제 활성화와 일자리 창출 협력은 물론, 하이퍼스케일급 AI 데이터센터를 향후 GW급 AI 데이터센터 클러스터로 확장하기 위한 양해각서를 체결했다.

최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 축사를 통해 "단순히 건물을 구축하는 것이 아니라, 대한민국 디지털 경제의 근간을 세우고 미래를 구축하는 중요한 인프라"라며 "책임감 있는 동반자로서 울산과 대한민국의 AI 강국으로 향하는 여정에 함께하겠다"고 밝혔다.

유영상 SK텔레콤 CEO는 기념사를 통해 "'SK AI 데이터센터 울산' 구축은 지역 산업의 혁신을 이끌어가는 구심점이 되는 동시에 국가적 관점에서도 아시아-태평양 지역의 AI 데이터센터 허브로 도약할 기회"라고 밝혔다.





AD

김형근 SK에코플랜트 CEO는 "SK그룹의 미래 성장 전략 실현은 물론 국가적 차원의 'AI DC 클러스터 구축'에 일조할 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>