에어서울, 인천~괌 노선 운항 재개

에어서울이 오는 10월26일부터 인천~괌 노선을 주 7회(매일) 일정으로 운항 재개한다고 29일 밝혔다. 2022년 11월 중단 이후 약 3년 만이다.

운항 스케줄은 매일 저녁 7시30분 인천에서 출발하고, 귀국편은 오전 5시50분 인천에 도착하는 일정이다. 추후 낮 시간대 운항 스케줄을 추가해 여행객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하는 방안도 검토 중이다.

인천에서 4시간30분이면 도착하는 가장 가까운 미국령인 괌은 온화한 기후와 청명한 바다가 있는 대표적인 휴양지다. 해양 스포츠는 물론 러닝이나 골프, 쇼핑 등 다양한 경험이 가능하다.





에어서울 관계자는 "괌 재운항을 기념해 현지 호텔과 협업해 특별한 혜택을 선보일 예정"이라며 "넓은 좌석과 VOD 등 에어서울의 차별화된 서비스로 고객이 더욱 편리한 여행을 하실 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

