본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이재명표 '청년적금' 신설 7500억원 투입…아동수당 확대에 총 2.5조[李정부 첫예산]

세종=이은주기자

입력2025.08.29 11:19

시계아이콘02분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

청년도약계좌(5년)보다 지원폭 확대
만기 5년 → 3년으로
아동수당 비수도권은 최대 13만원까지 받는다
"복지 예산 8.2%↑ 높은 증가율 확보"

정부는 내년도 예산안에 ‘이재명표’ 청년 자산형성 상품인 ‘청년미래적금’ 신설을 위해 7446억원을 투입한다. 내년부터 청년도약계좌는 신규 가입이 중단되고, 청년미래적금이 후속 상품으로 운영된다. 저출산 대응이나 노인 돌봄과 같은 사회 복지 예산도 대폭 늘렸다. 아동수당 지급 연령 확대 등을 위한 저출산 예산은 전년보다 3조원을 확대했고, 노인 대상 통합 돌봄 확대 사업은 전년보다 2조원 가까이 늘렸다.

이재명표 '청년적금' 신설 7500억원 투입…아동수당 확대에 총 2.5조[李정부 첫예산]
AD

29일 기획재정부는 이런 내용의 ‘2026년 예산안’을 발표했다. 청년미래적금은 만 19~34세, 연 소득 6000만원 이하 청년을 대상으로 한다. 매월 최대 50만원 납입 시 정부가 일정 비율의 지원금을 얹어주는 방식이다. 일반형 가입자에게는 납입금의 6%를, 우대형(중소기업 취업 이후 6개월 이내 가입 가능) 가입자에게는 12%를 정부가 지원해준다. 예컨대 일반형 가입자가 월 50만원을 넣으면 매달 3만원을 정부가 추가 적립해 줘 매달 53만원이 쌓이는 구조다. 이를 3년간 유지할 경우 일반형은 약 2080만원, 우대형은 2200만원 수준의 자산을 마련할 수 있다.


이번 개편은 윤석열 정부에서 만들어진 청년도약계좌보다 지원 폭을 넓히고, 만기를 기존 5년에서 3년으로 단축한 점이 핵심이다. 청년도약계좌는 가입자들의 중도 해지율이 높아 5년 만기 유지에 대한 불만이 컸던 만큼, 짧은 기간 내 실질적인 목돈 마련을 가능하게 하려는 취지다. 청년도약계좌는 연 소득 2400만 이하 청년의 월 40만원까지 납입분에 대해서만 6%의 정부 지원금을 인정해줬었다. 청년미래적금은 대상이 되는 모든 청년이 6%의 지원받을 수 있게끔 해 지원 폭을 넓혔다. 특히 연 매출 3억원 이하인 소상공인 청년도 가입할 수 있도록 했다.


기획재정부는 본인 납입분에는 시중 금리(약 6%), 정부 기여금에는 4.5% 금리를 적용해 운용할 계획이라고 설명했다. 청년도약계좌 가입자가 청년미래적금으로 갈아탈 경우 기존 납입분에 대한 정부 기여금도 인정해주기로 했다. 이에 따라 청년도약계좌 지원예산은 신규 모집 중단으로 1000억원대로 축소됐다.


복지 부문 예산 대폭 늘려…아동수당 확대·노인 통합돌봄 대폭 지원

기재부는 복지 예산을 크게 늘렸다고 강조했다. 유병서 기재부 예산실장은 “다른 분야는 30조~40조원 규모인 데 비해 복지 부분은 250조~269조원 정도임에도 불구하고 (전년보다) 8.2% 증가율이 나왔다”며 “비중과 비교해 굉장히 높게 했다”고 밝혔다.


저출산 반등을 위한 예산은 총 35조 8000억원이 투입된다. 전년(32조8000억원)보다 3조원을 더 늘린 규모다. 정부는 아동수당 지급 연령을 만 7세 이하에서 8세 이하로 늘리고 지역별 차등 지급 등을 위해 전년(1조9588억원)보다 5000억원 가까이 늘린 2조4822억원을 투입하기로 했다. 수도권에는 월 10만원을 지급하지만, 비수도권은 10만5000원, 인구감소지역은 11만~12만원이 지급되도록 설계했다. 특히 인구감소지역에서 지역사랑상품권으로 지급하는 경우 최대 13만원까지 받을 수 있다.


사회안전망 구축 강화를 위한 예산도 전년(21조원)보다 11조원 가까이 늘려 32조1000억원을 투입한다. 기준 중위소득을 역대 최고 수준인 6.51% 인상하면서 4인 가구 생계급여액은 월 195만1000원에서 207만8000원으로 오른다. 재산·소득 기준 완화로 약 4만 명이 신규 수급자로 포함될 전망이다.


의료급여 지원에는 내년도 예산 9조8400억원이 투입된다. 전년(8조6882억원)보다 1조1518억원 늘어난 규모다. 의료급여 수급자 선정 시 부양의무자 기준을 폐지해 약 5000명이 새로 포함되고, 요양병원 간병비 지원, 정신과 진료비와 특수식 식대 인상 등 지원 폭을 넓혔다. 국민연금 보험료 납부 지원 대상 확대에도 824억원을 신규로 투입한다. 지금까지는 연금 납부 예외자 중 납부를 재개한 사람에게만 보험료를 지원해왔지만, 앞으로는 월 소득 80만원 미만 지역가입자 73만6000명으로 넓히기로 했다.


노인들이 살던 곳에서 건강한 생활을 할 수 있도록 지원하는 지역사회 통합돌봄 사업 등 고령화 대응 사업에도 27조5000억원이 투입된다. 전년(25조6000억원)보다 1조9000억원이 늘어난 규모다. 의료와 요양 돌봄을 통합적으로 지원해 고령사회에 대응하고 지역별 맞춤형 돌봄 인프라를 확충하겠다는 취지다. 이와 함께 노인 일자리를 5만명 확대해 총 115만2000개를 지원하는 데에도 총 2조3851억원이 투입된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

소상공인 지원에도 2조3000억원을 편성했다. 정부는 연 매출 1억400만원 미만 소상공인 대상으로 공과금과 보험료 등에 사용할 수 있는 경영안정 바우처 25만원을 지급하는 데 6000억원을 편성한다. 또 24조원 규모의 지역사랑상품권 발행을 지원하고 지역별 여건을 고려해 국비 보조율을 상향하는 데에도 1조1500억원이 투입된다. 안전한 사업장을 만들기 위해 산재 예방시설과 안전인력 투자 강화를 위해서도 1조 5000억원을 투입한다. 산재사고를 예방하기 위해 영세사업장과 건설 현장에 필수 안전시설 장비와 기술지원을 대폭 확대한다는 내용이 골자다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 자율주행
  • 25.08.2707:31
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…
    운전자는 핸들에 손만 놓을 뿐…"노숙자 보이자 핸들 꺾고 버스 추월도 완벽"

    "할 일이 하나도 없네."지난 19일(현지시간) 미국 뉴저지. 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능을 가진 모델Y 차량이 정체가 심해지는 왕복 10차선 고속화도로와 일반도로 등을 20여분간 주행했다. 이어 테슬라 사이버트럭으로 같은 구간을 달렸다. 이 시간 동안 차량이 스스로 운전한 것이다. 차로 바꾸기, 끼어들기도 하고 큰길에서 나와 램프로도 주행했다. 차로 중앙을 정확히 유지했고 적신호 등 앞에서는 안전하게 정차했다. 운

  • 25.08.2707:00
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다
    오토노머스에이투지, 내년 세계 최초 '레벨 4' 자율주행차 판다

    국내 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지가 내년 세계 최초로 '레벨 4' 자율주행차를 시장에 판매한다. 오토노머스에이투지의 자율주행 셔틀 '로이(Roii)'가 내년 1분기를 목표로 우리 정부의 성능 인증을 통과하면 국가 인증을 받은 레벨 4 자율주행차의 세계 최초 상용화가 이뤄진다. 유민상 오토노머스에이투지 최고전략책임자(CSO)는 27일 "올해 3월 성능인증제도가 법제화됨에 따라 레벨 4 자율주행차를 팔 수 있는 길이 열

  • 25.08.2707:00
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'
    자금난에 촘촘한 규제…국내 자율주행 '고사위기'

    국내 자율주행 업계는 자금 부족과 포지티브 방식의 규제 환경, 자율주행에 대한 일반인들의 부정적 인식 등의 어려움을 호소하고 있다. 맞춤형 기술 지원을 마련하거나 정부 주도로 진행되는 인공지능(AI) 분야에 참여할 수 있는 방안을 마련해 사업을 영위할 수 있는 기반이 필요하다고 입을 모은다. 자율주행 업계는 자금난이 가장 큰 어려움이라고 호소한다. 개방형 자동차 소프트웨어 '오토사(Autosar)'를 이용하는데 라이선

  • 25.08.2707:00
    "투자 유치 어려워"…자구책 마련하는 K-자율주행

    국내 자율주행 업체들은 자금 확보 측면에서도 상당한 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 자본 시장에서 대규모 투자 유치가 어려운 국내 업체들은 자체 매출을 일으킬 수 있는 사업 모델을 만들고 이 매출을 연구개발(R&D)에 재투자하는 등 근근이 경영을 꾸리는 실정이다. 27일 업계에 따르면 글로벌 자율주행 1위 업체인 구글 웨이모의 누적 투자 금액은 110억달러(15조원), 현대차그룹이 투자한 미국 자율주행 업체 모셔널은

  • 25.08.2607:00
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대
    中, 무인 로보택시 대중화…교통 방해에도 시민들 관대

    지난 6월 중국 선전시 핑산구에서 바이두 로보택시를 호출하자 10분도 채 되지 않아 지붕 위에 라이다를 단 로보택시가 눈앞에 멈춰 섰다. 운전자가 없는 중국 로보택시를 타기 위해서는 스마트폰으로 전송된 비밀번호나 QR코드를 입력하는 등 일반 택시에는 없는 별도 승인 과정이 필요했다. 처음 접해보는 탓에 탑승법을 찾느라 꽤 오랜 시간이 지체됐다. 헤매는 시간 동안 도로 한 쪽에 멈춰 선 로보택시가 교통 흐름을 방해했는

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기