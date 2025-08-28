민주당, 검찰개혁 이상기류 선긋기…"이견 없도록 신속 정리"

더불어민주당이 검찰청을 폐지하고 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁안을 정부와 이견이 없도록 신속하게 정리하기로 했다.
민주당 국회 법제사법위원회 소속 의원들은 28일 인천 파라다이스시티에서 열린 당 워크숍에서 분임 토론을 진행한 뒤 이같이 말했다.
민주당 간사인 김용민 의원은 브리핑에서 "당정이 충분히 논의해서 검찰개혁과 관련한 이견이 없도록 정리하겠다고 분임 토론에서 논의했다"며 "특히 정 장관께서는 국회 논의에 따르겠다는 입장을 분명히 하셨다"고 밝혔다. 그러면서 "신속하게 (당정) 단일 안을 만들어 처리하겠다고 결론냈다"고 강조했다,
이외에도 전날 법원이 한 전 총리의 구속영장을 기각한 것과 맞물려 내란특별재판부를 신속히 설치해야 한다는 의견이 모였다.
김 의원은 "한 전 총리 구속영장 기각에 저희는 도저히 이해할 수 없고 있을 수도 없는 일이라고 생각한다"며 "내란재판을 진행하는 지귀연 부장판사가 비리 의혹에 연루돼 있기에 국가적으로 중차대한 이 재판을 담당할 자격이 없다"고 말했다.
그는 "그렇기에 신속하게 내란특별재판부를 설치해야 한다고 결의했다"며 "모든 국민이 한 전 총리가 구속될 것으로 예상했는데도 불구속했다는 것을 도저히 납득할 수 없고 내란 사건에 대해 법원이 진지하게 판단하고 있지 않다"고 주장했다.
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
