정청래, 599일 고공농성 현장 찾았지만…구미시는 '무대응'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국옵티칼 해고노동자 내일 600일 만에 지상 복귀

민주당 TF 가동 속 지역 행정은 뒷짐

599일간 옥상에 매달린 한 노동자의 고공농성이 마침표를 눈앞에 두고 있다. 더불어민주당 정청래 대표가 직접 구미 한국옵티칼하이테크를 찾아 고용 승계를 요구하는 해고노동자와 면담하며 사태 해결을 약속했지만, 정작 지역 행정은 어떠한 조치도 취하지 않아 대조를 이뤘다.

더불어민주당 정청래 대표가 직접 구미 한국옵티칼하이테크를 찾아 고용 승계를 요구하는 해고노동자와 면담하며 사태 해결을 약속했지만, 정작 지역 행정은 어떠한 조치도 취하지 않아 대조를 이뤘다.

AD

◆ 정청래, 크레인 타고 노동자 면담…"최선 다하겠다"

정 대표는 28일 구미시 한국옵티칼하이테크 옥상 농성장을 방문해 크레인을 타고 올라가 박정혜 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장을 만났다.

약 20분간 이어진 면담에서 정 대표는 눈시울을 붉히며 "100% 완벽히 해결하겠다고는 못 하지만, 최선을 다해 고용 승계 문제를 풀겠다. 이제 내려오시라"고 호소했다.

안호영 국회 환노위 위원장, 김주영 간사, 민병덕 을지로위원장, 황명선 최고위원도 함께했다. 정 대표는 "당 차원의 TF를 꾸려 청문회·공청회·국정감사에서 한국니토옵티칼 대표를 불러내겠다"고 덧붙였다.

◆ "윤석열 정부 방치"…민주당, 정부·여당 압박

민주당 박해철 대변인은 논평을 통해 "윤석열 정부가 방치한 해고 노동자의 절규를 더 외면하지 않겠다"며 "노사 대화와 한·일 조정 절차를 통해 문제 해결에 앞장서겠다"고 밝혔다.

특히 민주당은 이번 사태를 단순한 기업 차원의 문제가 아닌, 한·일 기업 간 고용 승계의 책임 문제로 규정하고, 여당과 정부에도 해법 마련을 촉구하고 있다.

◆ 김장호 구미시장, "무대응 논란"

그러나 이번 현장 방문에서 지역 수장인 김장호 구미시장의 모습은 찾아볼 수 없었다.

집권 여당의 지역 단체장이자 기업 이전·노동 문제 해결의 직접 당사자인 구미시가 정청래 대표의 방문에도 별다른 조치나 입장을 내놓지 않으면서 지역 노동계와 시민사회는 냉담한 반응을 보였다.

구미 시민단체 관계자는 "국회와 중앙정치권은 움직이는데 정작 지역 행정은 뒷짐만 지고 있다"며 "구미시가 기업의 입장만 좇다 보니 해고 노동자들이 600일 가까이 옥상에서 싸우는 현실을 외면한 것"이라고 지적했다.

600일 투쟁의 끝자락 박 수석부지회장은 내일(29일) 600일째를 맞는 고공농성을 종료하고 지상에 내려올 예정이다.

한국옵티칼하이테크는 일본 니토덴코의 자회사로, 2022년 10월 화재로 구미공장이 전소되자 같은 해 11월 폐쇄를 결정하고 물량을 평택공장으로 옮겼다.

이후 구미 노동자 200여 명에 희망퇴직을 통보했고, 이 중 7명이 이를 거부하며 고용 승계를 요구해 지금까지 투쟁을 이어왔다.

"민주당－정부－지자체 3자 공조 절실" 전문가들은 이번 사태가 단순히 한 기업의 노사 갈등에 머물지 않는다고 진단한다. 일본 본사를 둔 다국적 기업 구조조정의 여파 속에서 노동자의 생존권을 어떻게 지켜낼 것인가는 중앙정치·정부·지자체 모두의 책무라는 것이다.

민주당이 정치적 해결 의지를 표명했지만, 정부의 제도적 뒷받침과 지자체의 조정자 역할이 빠진다면 실질적 진전은 어렵다는 지적이 많다.





AD

한 노동정책 전문가는 "국회는 정치적 압박을, 정부는 제도적 안전망을, 지자체는 현장 실행력을 담당해야만 진정한 해결의 길이 열린다"며 "이번 사태는 한국형 고용 승계 제도의 부재와 지방정부 책임 회피를 동시에 보여주는 사례"라고 꼬집었다.

이번 사태는 한국형 고용 승계 제도의 부재와 지방정부 책임 회피를 동시에 보여주는 사례"라고 꼬집었다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>