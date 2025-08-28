사천시, 우주항공특화 일자리 박람회 참가 기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 9월 12일까지 참가 기업 모집



경남 사천시는 오는 10월 22일 항공산업 관련 기업을 대상으로 지역 여건에 맞는 특색있는 '2025년 사천시 우주항공특화 일자리 박람회'를 개최한다고 28일 밝혔다.

사천체육관에서 열리는 이번 박람회는 유능한 지역 인재를 채용하기 위해 기업 인사담당자가 현장에서 직접 면접을 보는 기업 채용관을 운영한다.

AD

그리고, 취업역량 강화를 위해 취업 컨설팅 등 다양한 부대행사와 유관기관 정책홍보관도 마련할 계획이다.

특히, 한국항공우주산업에서 주최하는 항공제조업 비전 설명회를 개최하고, 행정안전부 지역 주도형 청년 취업·창업 전문위원 박창규 교수의 <2025 채용 트렌드에 맞춘 성공 취업전략>이라는 주제의 취업특강도 예정되어 있다.

일자리 박람회에 참가할 기업은 오는 9월 12일까지 사천시청 홈페이지 공지사항에서 신청서를 다운받아 이메일, 팩스 등으로 신청하거나 사천시 지역경제과로도 가능하다.





AD

박동식 시장은 "이번 행사에 관내 우수 시업이 많이 참여하여 지역 인재들의 채용이 많이 이루어져 인력난 해소 및 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>