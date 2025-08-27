"중앙의존 탈피·재생에너지 도입·기후에너지부 유치해야" 한 목소리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주전남미래비전, '새정부 국정과제와 광주전남 대응' 집담회서 제기

광주전남, 경영주체로서 미래 설계·개척 강조…패러다임 변화 강조

신설될 기후에너지부 유치 사활·AI 스타트업 기업 적극 지원도

순천-광주-목포 빠르게 연결할 호남권 광역철도 시급 역설

광주전남미래비전은 27일 오후 광주 북구 첨단2지구 프리마아트홀에서 '새 정부 국정과제와 광주전남 대응'이라는 주제의 집담 토론회를 진행했다. 광주전남미래비전 제공

이재명 정부에서 광주·전남은 그동안 중앙정부 일변도의 의존에서 벗어나 경영 주체로서 미래를 설계하고 개척해야 한다는 주장이 제기됐다. 또한 해상풍력과 태양광 등 재생에너지 적극 도입과 전남권 전력망 확충이 시급하고, 신설 예정인 기후에너지부 유치도 꼭 필요하다고 제시했다.

이런 주장은 27일 오후 광주 북구 첨단2지구 프리마 아트홀에서 광주전남미래비전 주최로 열린 '이재명 정부 국정과제와 광주전남 대응'이라는 주제 집담회에서 표출됐다.

이날 집담회는 이재명 정부의 국정과제와 광주전남 약속을 냉정히 평가하고 발전 방향을 모색하기 마련됐다. 주제별 패널로는 광주전남 지역의 과제인 '지역 균형 발전과 지방분권'(이민원 광주대 명예교수), '탄소중립과 재생에너지 진흥'(이순형 동신대 교수), '녹색 AI와 첨단산업의 발전'(이재석 광주과기원 명예교수), '광주전남 광역 교통망 확충'(조진상 동신대 명예교수) 등 4가지다.

먼저, 이민원 전 국가균형발전위원장(광주대 명예교수)은 발표를 통해 "광주전남은 더 이상 중앙정부의 정책적 선의에 의존할 수 없는 냉엄한 현실'이라며 '그동안 역대 정부가 국가균형발전의 이름 아래 수많은 약속을 난발했다"고 평가했다. 이 교수는 "이제 광주전남이 경영의 주체로서 우리 스스로 미래를 설계하고 개척하며 주체적으로 중앙과 세계를 활용하는 전략을 가져야 한다"며 '발전 패러다임의 일대 전환'을 강조했다.

이순형 교수는 "2050 탄소중립 달성을 위해 풍부한 해상풍력과 태양광 등 재생에너지의 적극적 도입과 ESS 설치를 확대해 전남권 전력망 접속 제안 문제를 시급히 해결하는 전력망 확충이 필요하다"고 주장했다. 이어 "풍부한 재생에너지를 활용한 지산지소형 산업의 육성, 전남에 RE100 산단과 광주에 국가데이터센터를 지정하여 양질의 일자리 창출과 성장을 견인할 것을 요청해야 한다"라고 덧붙였다. 특히 대통령의 공약으로 신설될 국가 기후에너지 정책의 총괄 부서인 '기후에너지부'의 유치 당위성을 폈다.

이재석 교수는 "최근 광주 AI 2단계 사업인 AI-X(인공지능 전환) 실증밸리 조성사업(2026-2030년·6,000억 규모) 확정이 AI 실증도시 광주 실현과 AI 강국 도약의 마중물이 될 것이다"라면서 "AI 선도도시로서 AI 스타트업 기업을 적극 지원하고, 기업 유치를 위해 공장용지 제공, 세금감면 등 인센티브를 확대할 것"을 주장했다. 또한 "광주전남이 저출산 고령화와 지역소멸 위기를 극복하고 상생발전을 위해서 데이터 센터 공동유치, 재생에너지 진흥과 공유 체계를 구축해야 한다"고 역설했다. 특히 AI 산업의 선도도시로 알려졌던 광주를 대구·경남·전북과 함께 4대 AI 산업 혁신 거점지역에 예비 타당성 조사 면제 사업에 포함함으로써, 일관되게 주장했던 현 정권의 지역 균형성장과 '특별한 희생에 특별한 보상'과는 멀어지고 있다는 점도 지적했다.

이어 조진상 교수는 "광주전남권의 혁신과 발전의 기본적 기반 시설로써 호남권 광역 교통망 확충이 절대적으로 필요하다"며 "광주와 전남의 각 지역, 특히 순천-광주-목포 간에 광역철도 연결로 이른 시간 안에 도착할 수 있어야 한다"라고 강조했다.





3시간여 걸쳐 진행된 이 날 집담회에서는 새 정부의 국정과제와 광주전남 공약이 수도권 중심의 1극 체제와 저출산 고령화, 인구감소, 지역 소멸 등에 대해서도 열띤 토론이 펼쳐졌다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

