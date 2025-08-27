청송군, 청송복숭아 대형유통 첫 출하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군은 27일부터 9월 30일까지 대경사과원예농협 청송경제사업장을 통해 노브랜드 전국 매장에 청송 천도복숭아를 처음으로 납품한다고 전했다.

이번 납품은 '사과의 고장' 청송이 사과가 아닌 복숭아로 새로운 판로를 개척하고 브랜드 가치를 확장했다는 점에서 의미가 크다.

청송군의 복숭아 재배 면적은 2012년 32.6㏊에서 2022년 기준 70.8㏊로 2배 이상 늘어났다. 이는 기후 변화에 대응하기 위해 농가들이 재배 작물을 다양화한 결과로, 이제는 사과뿐 아니라 복숭아에서도 청송군의 브랜드 가치를 창출해야 할 시점이다.

특히 청송 복숭아는 당도가 높고 색상이 우수해 품질 면에서 주목받고 있으며, 타지역보다 수확 시기가 늦어 홍수 출하로 인한 경쟁을 피할 수 있는 장점까지 갖추고 있다.

대경사과원예농협 청송유통센터 마유창 센터장은 "앞으로 안정적인 대형 유통업체 납품을 통해 청송 복숭아의 브랜드 가치를 높이고, 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





윤경희 군수는 "청송 복숭아가 청송사과의 명성을 이어 대한민국을 대표하는 또 다른 청송 브랜드로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.

청송군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

