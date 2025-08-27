본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

정육각·초록마을, 법정관리 속 매각 기로…"새 주인 찾을까"

임혜선기자

입력2025.08.27 16:44

시계아이콘01분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

푸드테크 스타트업 정육각과 친환경 유통업체 초록마을이 법원 회생절차 안에서 매각 가능성을 타진하고 있다. 시장의 관심은 두 회사가 동반 매각될지, 초록마을만 새 주인을 찾게 될지에 쏠린다.


정육각·초록마을, 법정관리 속 매각 기로…"새 주인 찾을까" 초록마을 매장 내부 전경. [사진=초록마을 제공]
AD

27일 법원 및 업계에 따르면 정육각과 초록마을은 지난 18일 서울회생법원에 '인가 전 M&A' 허가 신청서를 제출했다. 법원은 채권자협의회와 관리위원회 의견을 들은 뒤 최종 허가 여부를 결정할 예정이다. 이 때문에 결론은 다소 늦어지고 있다. 특히 정육각은 이미 영업을 중단한 상태여서 동반 매각에 포함할지, 아니면 초록마을만 매각 대상으로 남길지를 두고 재판부가 고심하는 것으로 전해졌다.


일부 채권자 사이에서는 정육각의 경우 청산이 더 낫다는 의견도 나온다. 법원 관계자는 "재판부가 채권자와 이해관계인의 의견을 검토하고 있다"며 "허가 여부는 재판부 판단사항이라 단정하긴 어렵다"고 말했다. 매각 주관사인 삼일회계법인은 이미 초록마을 잠재 인수 후보군에 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 것으로 전해졌다.


정육각, '유망주'에서 '부실기업'으로

정육각은 한 때 푸드테크 업계의 '대표 유망주'였다. 2016년 카이스트 출신 김재연 대표가 창업해 온라인 정육 플랫폼을 내세웠고, 자체 물류시스템과 배송망을 구축하며 2022년 기준 기업가치는 4000억원까지 평가됐다. 누적 투자금만 1000억원을 넘었다.


그러나 공격적인 투자와 차입이 독이 됐다. 2021년 차입과 투자 유치로 현금이 243억원까지 늘었지만, 토지·시설 투자(300억원)와 초록마을 인수(887억원)로 자금이 바닥났다. 2023년 말 현금 잔고는 570만원에 불과했다.


실적도 뚜렷이 악화했다. 매출은 2021년 401억원, 2022년 414억원에서 2023년 282억원으로 줄었고, 지난해도 280억원 안팎에 그친 것으로 추정된다. 영업손실은 2021년 251억원, 2022년 282억원, 2023년 67억원으로 집계됐으며 지난해도 65억원 안팎의 적자가 예상된다.


정육각·초록마을, 법정관리 속 매각 기로…"새 주인 찾을까"

재무구조 역시 취약하다. 자산은 2022년 805억원에서 2023년 598억원으로 감소했고, 부채는 908억원까지 불어났다. 유동부채 642억원 가운데 514억원이 단기차입금이다. 신한캐피탈 브릿지론(320억원·연 8.5%), 신한은행 운영자금대출(100억원·연 4.7%), 초록마을 차입금(56억원·연 5~6%), 어센틱브랜즈코리아 대출(30억원·연 12%) 등이 대표적이다. 이자비용은 매출의 10%대를 차지해, 이익을 내더라도 사실상 이자로 소진되는 구조다.


초록마을, 전국망도 힘 못써

1999년 '한겨레플러스'로 출발한 초록마을은 2009년 사명을 바꾸고 유기농·친환경 식품 시장을 선도했다. 전국 가맹점은 400개를 웃돌던 시절도 있었으나, 만성 적자를 벗어나지 못했다. 대상홀딩스를 거쳐 2022년 정육각이 887억원에 지분 99.57%를 인수했지만 반전은 없었다.


매출은 2021년 2001억원에서 2022년 1909억원, 2023년 1788억원으로 감소했다. 지난해도 1600억원 안팎에 머문 것으로 추정된다. 영업손실은 2021년 41억원, 2022년 82억원, 2023년 86억원에 이어 지난해도 70억원 수준이다. 누적 결손금은 187억원, 부채총계는 540억원으로 부채비율은 557%에 달한다. 기말 현금은 6000만원 수준이다.


영업 기반도 흔들리고 있다. 전국 매장 수는 2021년 400개에서 2023년 358개로 줄었고, 현재는 275개만 남았다. 3년 반 만에 120여곳이 사라졌다. 가맹점주 이탈과 소비 위축이 겹치면서 브랜드 경쟁력은 약화됐다. 여기에 협력사·가맹점에 대한 미정산 대금이 200억원 이상 불어나면서 신뢰까지 흔들렸다. 점포 임대료와 임직원 급여까지 합치면 실제 상환해야 할 부담은 훨씬 크다는 분석이다.


정육각·초록마을, 법정관리 속 매각 기로…"새 주인 찾을까"

남은 변수는 '새 주인'

서울회생법원은 지난달 4일 정육각과 초록마을 모두에 대해 회생절차 개시를 결정했다. 정육각 임직원 100여명은 신청 당일 전원 권고사직됐다. 채권자는 정육각 약 196명, 초록마을 738명에 이른다. 법원은 다음 29일까지 회생계획안 제출을 요구했다.


매각을 추진 중인 김포 물류센터(약 300억원 규모)도 채권자 담보와 가압류로 묶여 있다. 등기부등본에 따르면 한국산업은행(340억원), 신한캐피탈(50억원), 대상홀딩스(25억6000만원), 두산건설(6억원) 등이 담보권을 설정했다. 여기에 이랜드리테일 30억원, 메가존클라우드 40억원, 대전·충남양돈조합 7억원 등 협력업체 가압류까지 얹혔다. 국세청과 지방자치단체의 압류도 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계의 시선은 싸늘하다. 유통업계 관계자는 "정육각과 초록마을 모두 브랜드와 자산은 남아 있지만, 부채와 이해관계가 너무 복잡하다"며 "인수자가 나타난다고 해도 채무 조정과 협력사 문제를 어떻게 풀어낼지가 과제"라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기