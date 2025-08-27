공주시 원도심, '왕도심'으로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백제 역사·생활문화 잇는 3대 탐방 코스 공개



공주시청 전경

충남 공주시가 원도심을 단순한 과거의 흔적이 아닌 '왕도심'이라는 새로운 문화 브랜드로 재정립하며 본격적인 관광자원화에 나섰다.

백제 왕도의 역사성과 시민들의 생활문화를 결합한 3대 탐방 코스를 선보이며, 공주는 다시금 '역사와 현재가 공존하는 도시'로 주목받고 있다.

27일 시에 따르면 시는 지난해 '왕도심 코스'를 상표 출원하고 포털 지도에도 등록을 완료했다.

이번에 공개된 왕도심 코스는 ▲세계유산 공산성 ▲무령왕릉과 왕릉원 ▲국립공주박물관 등 고대 문화유산과 ▲산성시장 ▲제민천 ▲하숙마을 ▲청년문화 공간 ▲나태주 시인의 골목길 등 생활문화 자원을 엮어낸 것이 특징이다.

공주시 완도심 코스 문화지도

왕도심 1코스(약 2.9km, 43분)는 공산성에서 산성시장, 먹자골목, 제민천, 감영길, 옛 공주읍사무소로 이어져 근현대 생활문화와 행정의 흔적을 느낄 수 있다.

왕도심 2코스(약 2.9km, 45분)는 공산성을 출발해 황새바위 성지, 무령왕릉과 왕릉원, 공주한옥마을, 국립공주박물관으로 이어지는 역사문화 탐방로다.

왕도심 3코스(약 1.6km, 25분)는 제민천 산책길과 금강 수변 데크길을 거쳐 고마나루까지 이어져 자연과 문학이 어우러진 길을 체험할 수 있다.

시는 이번 코스를 통해 '방문형 관광'에서 '체험형 관광'으로 전환, 역사·문화·생활 자원을 하나의 스토리로 연결해 시민에게는 자긍심을, 관광객에게는 새로운 경험을 제공하겠다는 방침이다.

또 안내체계 정비와 편의시설 확충 등 기반 조성도 병행하고 있다.





최원철 시장은 "공주 왕도심은 백제의 왕도 이미지를 되살리면서 공주다움을 가장 잘 느낄 수 있는 매력적 공간"이라며 "앞으로도 특색 있는 문화관광 콘텐츠를 확충해 더 많은 방문객이 찾도록 하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

