넷마블 '뱀피르' 출시 8시간 만에 애플 앱스토어 매출 1위

넷마블은 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뱀피르'가 출시 8시간 만에 애플 앱스토어에서 매출 1위를 차지했다고 27일 밝혔다.

넷마블 '뱀피르'. 넷마블 제공

전날 낮 12시 정식 출시된 '뱀피르'는 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다. '리니지2 레볼루션'의 주요 개발진이 참여했으며, 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재가 특징이다.

넷마블 관계자는 "MMORPG 장르 특성상 애플 앱스토어 이용자가 적음에도 유의미한 성과를 거뒀다"며 "초반 흥행에 청신호가 켜졌다"고 했다.





현재 넷마블은 출시 기념 이벤트를 진행 중이다. 게임 플레이만으로 영웅 형상·무기·탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 '위대한 시작! 영웅의 서약' 이벤트와 7일간 게임에 접속만 해도 '30만 골드' 등을 지급하는 '출석 이벤트'를 전개하고 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

