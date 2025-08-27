본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업

이민우기자

입력2025.08.27 06:50

시계아이콘02분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

압도적 영업이익률…매년 40%대 유지
견조한 재무구조에 주주환원도 진심
AI시대 고객 다변화로 성장동력↑

편집자주성공 투자를 꿈꾸는 개미 투자자 여러분. '내돈내산' 주식, 얼마나 알고 투자하고 계신가요. 정제되지 않은 온갖 정보가 난무하는 온라인 환경에서 아시아경제는 개미 여러분들의 손과 발, 눈과 귀가 돼 기업에 대한 정확한 정보를 전해드리려고 합니다. 한 주 동안 금융정보 제공 업체인 에프앤가이드의 종목 조회 수 상위권에 오른 기업을 중심으로 기본적인 정보에서부터 협력사, 고객사, 투자사 등 연관 기업에 대한 분석까지 함께 전달합니다. 기업의 재무 상황과 실적 현황, 미래 가치까지 쉽게 풀어서 전하겠습니다. 이 주의 관심 종목, 이른바 '이 주의 관.종.'이라는 이름으로 매주 여러분을 찾아갑니다.

국내 반도체 검사장비 기업 리노공업이 실적 회복세에 접어들면서 중장기 성장 가능성을 주목받고 있다. 반도체 업황의 등락에도 불구하고, 특화된 기술력과 안정적인 재무구조, 높은 배당 성향이 투자 매력을 뒷받침한다는 평가다.


꾸준한 실적 성장…압도적 영업이익률

리노공업은 반도체 칩의 전기적 성능 검사에 필수적인 소모성 부품 집적회로(IC) 테스트 소켓과 프로브 핀을 제조하는 기업이다. 준수한 실적을 꾸준히 냈고, 무엇보다 반도체 소재·부품·장비 기업 중 최상위권인 영업이익률이 강점이다.


올해 2분기 매출 1125억원, 영업이익 556억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 58.5%, 60.9% 증가한 규모다. 증권가에서 2분기 시장전망치(컨센서스)를 올려잡았음에도 훌쩍 뛰어넘는 실적을 거뒀다.


[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업
AD

영업이익률은 2023년 44.8%, 2024년 44.6%, 올해 45.5%(추정치) 등 매년 40%를 훌쩍 웃돌았다. 대만 TSMC나 엔비디아, SK하이닉스 등 고대역폭메모리(HBM) 가치사슬을 독점하며 인공지능(AI) 생태계를 주도하는 기업들과 맞먹는 수준이다.


여전한 '기술적 해자'…앞날도 밝아

IC 테스트 소켓 분야 초정밀 가공기술과 짧은 납기, 소량 다품종 대응 능력이라는 '기술적 해자'를 갖춰 사업 구조가 무척이나 튼튼하다는 평가를 받는다. 여기에 더해 다소 업황이 부진한 스마트폰 제조사 대상 매출도 상당하다.


이번 2분기 '깜짝 실적'의 핵심은 가격 상승보다 수요 증가였다. 소켓 및 핀 등 주요 제품의 가격 상승은 제한적이나 수요 반등이 실적을 견인했다는 것이다. 가격 상승 방향성도 여전하다. 리노공업의 주요 고객사는 퀄컴, 삼성전자, TSMC, SK하이닉스 등이다. 이들의 AI반도체, 모바일 AP, 메모리 반도체 신제품 출시가 이어지면서 가격이 높은 고부가 제품 수요가 지속될 전망이다. 결국 전체 판매 단가가 오르면서 가격과 수요가 모두 커지는 성장이 가능할 것으로 전망된다.


김민경 하나증권 연구원은 "전방 수요 불확실성이 있지만, 주요 스마트폰 제조사는 제한된 시장 내에서 점유율을 늘리기 위해 고성능 AP 채택을 확대하고 있고, 리노공업은 기술 경쟁력을 기반으로 고객사를 다변화하고 있어 견조한 실적이 지속될 것"이라며 "주요 고객사의 관세 리스크가 해소될 가능성이 크다는 점도 긍정적"이라고 분석했다.


견조한 재무구조…주주환원도 '진심'

리노공업의 재무 건전성은 국내외 동종 업체와 비교해도 뛰어난 편이다. 올해 상반기 기준 전체 부채는 646억원으로 부채 비율은 9.9% 수준이다. 전체 자본 6476억원 중 98.3%(6367억원)가 이익잉여금이다.


이를 기반으로 안정적인 주주환원도 이어가고 있다. 마진율이 워낙 높고 현금유동성이 여유있기 때문에 자금을 투자에 쓰고도 높은 수준의 배당을 이어갔다. 리노공업의 배당성향은 2022년 39.8%, 2023년 41.1%, 2024년 40.2% 등 꾸준히 40% 내외를 유지하고 있다. 순이익의 절반 가까이를 꾸준히 주주들에게 돌려준 셈이다. 국내 대표 '고배당 성장주'라는 명성을 쌓을 수 있었던 배경이다.


[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업

미국 증시 주요 기업들처럼 안정적인 주주환원을 기반으로 리노공업의 주가는 하방을 탄탄히 다져갔다. 지난 4월 25일 5대1 액면분할을 실시한 이후 주가는 꾸준히 우상향했다. 지난 4월 29일 종가 기준 3만6000원을 기록한 이후 지난달 15일 장중 5만5000원까지 올랐다. 최근 다시 4만7000원대를 오가고 있지만 아직 상승 여력은 충분하다는 평가다. 실제 증권가에서는 목표주가를 실적 발표 이후 5만원 중반대에서 6만원대까지 올리고 있다.


AI시대 함께할 국내 대표 '고배당 성장주'
[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업

리노공업의 미래 성장은 AI 반도체 및 차세대 패키징 기술 확대에 달려 있다. 엔비디아, AMD 등 글로벌 반도체 기업들이 AI칩 투자를 늘리면서, 고성능·고집적 제품의 테스트 수요가 급증하고 있다. 이미 AI칩 테스트용 고난도 소켓 분야에서 높은 시장 점유율을 확보하고 있으며, 향후 신규 고부가 제품이 늘어날수록 수혜가 예상된다.


다만 글로벌 반도체 업황 회복 속도와 환율 변동성, 고객사 투자 계획 변동 등이 단기 리스크로 꼽힌다. 다소 움츠러든 스마트폰 시장도 부담이다. 그럼에도 이를 헤쳐나갈 수 있는 무기는 결국 반도체 검사장비 시장에서의 독보적 경쟁력과 재무 안정성이다.


여기에 전장(자동차 전자장비)용 반도체, 전력 반도체 등 신시장 개척도 진행 중이다. 반도체 수요가 다변화되면서 테스트 소켓의 적용 영역도 확대되고 있어, 리노공업의 성장 잠재력은 단순한 메모리 사이클에 국한되지 않는다는 분석이다. 이미 2분기에만 전년 동기 대비 24.1% 증가한 91억원의 매출을 올린 의료기기 부품 사업은 덤이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

리노공업은 실적 회복, 건전한 재무구조, 높은 배당 성향, AI 반도체 확대라는 네 가지 축을 바탕으로 투자자들의 관심을 받고 있다. 단기적으로는 반도체 업황의 불확실성을 고려해야 하지만, 반도체 사용은 세계 곳곳에서 늘어날 수밖에 없다. 그 반도체의 제조 공정과 용도가 어떻든, 제품의 테스트 과정은 필수다. '성장성과 안정성'을 동시에 갖춘 국내 대표 반도체 테스트 장비 기업으로 자리매김할 가능성이 높다는 평가를 받는 이유다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:01
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기