KB페이 여행, 한진관광 입점 기념 첫 할인 이벤트

해외패키지 상품 예약시 최대 10% 할인

KB국민카드는 프리미엄 여행객들을 위해 한진관광과 해외 패키지 상품 즉시 할인 프로모션을 다음 달 30일까지 한다고 26일 밝혔다.

KB페이 여행에 한진관광이 입점한 걸 기념하기 위해 프로모션을 한다.

KB페이 여행 탭에서 아시아나항공을 이용하는 한진관광 푸켓 패키지 모든 상품 최대 10% 할인, 그 외 해외 패키지 상품 최대 5% 할인해준다.

추석 연휴에 해외여행 예약을 가지 않는 고객을 위해 선착순 48명 한정 특별 상품을 준다.

스페인 9일 패키지(24명)는 최대 100만원, 베트남 나트랑 5일 패키지(16명)와 일본 요나고 4일 온천 패키지(8명)는 각각 최대 30만원 깎아준다.





이외에도 KB페이 여행은 세계 항공권, 국내외 숙박 및 패키지 상품, KTX 및 렌터카 등 다양한 상품을 합리적인 가격으로 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

