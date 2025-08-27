본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[무너진 소아의료]⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

최태원기자

입력2025.08.27 07:05

수정2025.08.27 07:49

시계아이콘03분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

현행 의료시스템, 소아의료 특수성 반영 어려워
日, '성육기본법' 시행 이어 '어린이가정청' 신설

편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환자, 전문적인 집중 치료가 필요한 중증 소아질환의 진료체계도 흔들리고 있다. 태어나는 아이도 적은데, 아이들을 돌볼 의사는 더 부족한 상황. 아시아경제는 6회에 걸쳐 소아의료 체계의 현실과 개선 방향을 짚어본다.

무너진 소아의료를 재건하기 위해선 소아의료의 특수성과 소아 보호라는 가치를 반영한 관련 법과 전담 부처 신설이 필요하다는 목소리가 제기된다. 성인과 질환 중심의 현행 의료 시스템 속에선 소아의료 시스템이 논의의 중심에 서기 어렵기 때문이다. 대표적인 선례로는 소아의료 시스템 개선을 위해 2019년 관련 법을 시행하고, 2023년 전담 부처를 신설한 일본의 사례가 꼽힌다.


이주영 개혁신당 의원 "소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요해"
[무너진 소아의료]⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야" 이주영 개혁신당 의원이 국회에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 김현민 기자
AD

"전담 법과 부처를 통해 소아의료 살리기에 나서야 합니다."


소아청소년과(소아과) 전문의인 국회 보건복지위원회 이주영 개혁신당 의원은 27일 아시아경제와의 인터뷰에서 이같이 주장했다. 이 의원은 지난달 29일 소아의료계의 숙원이었던 '아동건강기본법안'을 대표발의한 바 있다.


1982년생인 이 의원은 동국대 의대를 졸업, 울산대에서 석사 학위를 받은 소아응급의학과 세부 전문의다. 국내 최초로 소아전문응급의료센터 지정을 받은 순천향대천안병원에서 약 9년간 근무 후 정계에 입문했다.


이 의원에 따르면 아동건강기본법안은 성인 중심 구조인 현행 의료법체계의 한계를 넘어 소아의료의 특수성을 반영하기 위해 발의됐다. 아동의 건강한 성장에 대한 국가 및 지방자치단체의 책임을 규정하고 아동건강기본계획의 수립과 아동 건강정책의 종합적 추진을 위한 법적 기반을 마련하는 것을 골자로 한다.


그는 정치·정책적 이유로 소아의료 시스템에 비효율이 초래되고 있다고 지적했다. 이 의원은 "소아전문응급의료센터도 연구에 따르면 6개 권역에 거점화를 해 설치해야 한다고 나와 있지만, 정치적 이유로 병원이 십수개로 분산됐다"며 "18명의 전문의가 3개 거점센터에서 근무한다면 24시간 운영이 가능하고 배후당직자가 지원을 할 수도 있게 되지만 십수개로 분산되면 어느 곳도 정상 운영이 불가능해진다"고 말했다.


이어 그는 "전원이 어려운 상황이다 보니 2차 병원 응급실 등에서도 상황이 나빠질 것 같은 아이를 받지 않는다. 전원이 안 되면 책임을 져야 하니 받을 수 있는 환아도 기피하게 되는 것"이라며 "문제가 안 될 환자만 받다 보니 보호자들은 경증이어도 응급실에 갈 수 있다고 생각해 정작 진짜 응급·중증 환아 진료 역량은 더욱 부족해지는 악순환이 반복되는 것"이라고 설명했다.


이 의원은 또 "십수 년 전만 해도 지방 2차 병원들은 장중첩증 환아를 받아 치료해왔다. 하지만 소아외과가 아닌 일반 외과 전문의가 꼬인 장을 풀다 찢어진 사건에 의료진 책임을 묻는 판결이 나온 이후 지역 응급실에선 환자를 받지 못하고 있다"며 "결국 장중첩증 환아가 창원에서 헬기를 타고 서울까지 가게 되는 촌극까지 벌어지게 됐다"고 했다.


이에 소아의료 시스템 개선 담론을 주도할 수 있도록 어린이 건강을 국가가 제도적으로 책임지는 법 제정이 필요하다는 게 이 의원의 주장이다. 현재 한국은 관련 법이 모자보건법과 아동복지법 등으로 나뉘어 있는 등 소아 건강 전반을 다루는 법체계는 사실상 공백인 상황이다. 이 의원은 "부처 역시 마찬가지"라면서 "보건복지부에 구강정책과와 정신건강관리과, 자살예방정책과 등은 있지만 소아의료 관련 담당과는 없다"고 말했다.


이 의원은 그러면서 "당장 조직을 새로 만드는 것은 재정적인 이유로 어렵겠지만 아동건강기본법안이란 기본법이 추후 전담 조직 신설의 근거 조항이 될 수 있을 것"이라고 내다봤다.


전담 법과 조직을 통해 소아 건강을 통합적으로 관리하게 되면 생기는 이점에 관해 그는 "스위스에선 학교 보건시스템에서 아이들의 신체와 건강 상태를 학생부 적듯 꾸준히 관리한다"며 "학교에서부터 아이들의 발달상태나 이상징후를 관리해 보호자가 가정에서 알아차리기 전에 건강 문제를 파악할 수 있는 것"이라고 설명했다.


이어 "한국도 교육부와 복지부의 관련 권한을 합친 전담 부처가 생긴다면 참고할 수 있는 방안"이라며 "이른 관리는 상태 호전에 도움이 되고, 건강보험재정 건전성에도 긍정적 영향을 끼칠 것"이라고 덧붙였다. 또한 "학교에서부터 간호사 심리상담 제도 등을 운영해 10대 자살률을 낮추는 등 다양한 긍정적 효과가 있을 것"이라고 덧붙였다.


전담 법·부처 앞세워 소아의료 살리기 나선 日

이 의원의 주장이자 소아의료계의 숙원인 소아의료 전담 법·부처 신설의 사례는 일본에서 찾을 수 있다. 일본에서는 ▲급속한 저출산·고령화로 아이의 건강한 성장을 보장하는 사회적 정책이 충분하지 않다는 공감대가 형성되고 ▲의료 제공 체제 등에 있어 지역 간 격차가 심화하며 ▲성육(신생아부터 성인이 될 때까지의 일련의 성장) 과정 지원 관련 연속성 부재 및 파편적인 부처별 협력 관계 등이 문제가 되자 사회적으로 관련법 제정 필요성이 제기됐다.


이에 일본의사회가 2004년부터 제정을 위해 노력해온 '소아보건법'을 기반으로 2018년 '성육과정인 자와 그 보호자 및 임산부에 대해 필요한 성육의료 등을 빠짐없이 제공하기 위한 시책의 종합적 추진에 관한 법률(성육기본법)'이 만들어졌다. 이어 2023년엔 부처별 수직적 행정이 낳는 의료복지 사각지대 해소를 위해 어린이 관련 정책을 전담하는 '어린이가정청'도 설립했다.


[무너진 소아의료]⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야" 허종호 서울대 의대 겸임 부교수(국회미래연구원 연구위원)가 국회 미래연구원에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 김현민 기자

반면 한국의 경우 소아의료 전담 법도, 소아의료를 따로 관리하거나 책임지는 기관도 없는 실정이다. 복지부가 관련 업무를 맡고 있지만, 특정 조직이 소아의료를 전담토록 하는 구조는 아니다. 일례로 소아응급 업무는 '응급의료과', 지역 소아의료는 '필수의료총괄과'에서 담당하며 소아암 업무는 '질병정책과' 소관이다. 소아청소년 의료 관련 법도 ▲아동복지법 ▲어린이 안전 관리에 대한 법률 ▲아동청소년 성보호에 관한 법률 ▲청소년기본법 ▲유아교육법·영유아보육법 ▲모자보건법 ▲청소년보건법 등으로 나뉘어 있다.


허종호 서울대 의대 겸임 부교수(국회 미래연구원 연구위원)는 "현행 우리나라 보건의료 체계는 제도상으론 생애주기별 건강관리 사업이 도입돼 있으나 실제로는 성인기 질환과 질병 위주 관리에 정책과 자원이 집중되고 있다"고 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

허 부교수는 "일본에서도 성육기본법이 시행되고 어린이가정청이 설립되면서 어린이 건강권 증진에 대한 주장이 힘을 얻기 시작했다"며 "지난해 시작된 일본의 제8차 의료개혁에서도 이전 개혁들과 비교해 성육과정 세분화와 소아의료 집약·중점화 방안 등 소아 의료 관련 부분이 확연히 늘었다"고 설명했다.


[무너진 소아의료]⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"



최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤
    '딱 한 곳 뿐인' 소아투석실 찾아 5시간 고생…열 나기라도 하면 '응급 헬기 수소문'⑤

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:01
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②
    백혈병 항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기②

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기