대구행복진흥원, '청춘 페스타' 개최…힙합 기리보이·24만 유튜버 김뭉먕 출연

대구행복진흥원(이사장 배기철)은 오는 30일 오후 7시, 대구시내 코오롱야외음악당에서 '2025 iM 청춘페스타'를 개최한다.

이번 행사는 iM금융그룹과 협력해 지역 청년단체가 주도적으로 준비했으며, 수도권에 비해 상대적으로 문화 향유 기회가 적은 청년과 시민들에게 다양한 문화 교류와 여가를 즐길 수 있는 장을 마련하기 위해 기획됐다.

iM청춘페스타 포스터

'대구청년굴기(大邱靑年屈起)'라는 슬로건 아래 진행되는 이번 축제는 청년 경연대회, 개막 퍼포먼스, 체험 부스 , 이벤트 등 풍성한 프로그램으로 꾸며진다.

특히 개막식에서는 힙합 아티스트 기리보이와 유튜브 구독자 24만명을 보유한 신예 솔로 아티스트 김뭉먕이 무대를 장식해 현장의 열기를 더할 예정이다.

축제 기간 동안 20여개의 ESG 친환경 체험 부스가 운영되며 나만의 향기 주머니 만들기, 업사이클링 소품 제작 등 체험 프로그램이 제공된다. 또한 iM뱅크 선물 증정 이벤트도 마련돼 관람객들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.





배기철 대구행복진흥원 이사장은 "청년들이 정착할 수 있도록 일자리뿐만 아니라 문화적 혜택도 함께 제공해야 한다. 앞으로 청년들의 지역 정주를 위해 일자리, 문화, 복지 등 다양한 지원을 확대해 나가며 대구시민의 행복증진에 기여하겠다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

