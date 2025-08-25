"美, 주일미군 개편해 다영역특임단 사령부 설치 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미 정부가 주일 미군을 개편해 다영역특임단(Multi-Domain Task Force, MDTF) 사령부 기능을 설치하는 방안을 검토 중이라고 일본 산케이신문이 25일 보도했다.

MDTF는 장거리 정밀타격과 전자전·사이버전 등 복합적인 전투 능력을 갖춘 부대로 중국 견제 등 목적으로 2017년 창설됐다.

신문은 미 정부가 MDTF를 지휘할 다영역 사령부를 2개 발족해 작전 기능을 강화할 방침이라며 제1 MDTF와 제3 MDTF를 지휘하는 다영역 사령부는 워싱턴주 기지에 설치하고 주일 미군에 설치할 다영역 사령부는 새로 출범할 제4 MDTF의 지휘를 맡을 계획이라고 전했다.

미 육군은 워싱턴주 포트 루이스에 있는 육군 1군단에 첫 MDTF를 만들었고, 제2 MDTF는 독일에, 제3 MDTF는 하와이에 각각 배치했다. 제4 MDTF가 어디에 주둔할지는 아직 알려지지 않은 상태다. 산케이는 주일 미군은 소규모이고 관리 기능이 중심이기 때문에 다영역 사령부는 일본에 두되 제4 MDTF는 일본 밖에 주둔할 것으로 보인다고 전망했다.

산케이는 "MDTF가 아시아에 전개되면 대만 유사시 등에 신속 대응할 수 있다"며 "유사시에 대응해 MDTF가 전개될 가능성이 있는 한국이나 필리핀 등과 가까운 일본에 다영역 사령부를 둬 작전 능력을 강화하고 대중 억지력을 높이려는 것"이라고 덧붙였다.





한편 하와이의 미 태평양육군은 주일 미 육군을 개편하는 형태로 다영역 사령부를 설치하는 것에 대해 논의하고 있지만 현시점에서 구체적인 일정은 없다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

